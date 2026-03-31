من المراهنات والإدمان.. تونالي معشوق الطليان!

معتز الشامي (أبوظبي)

في عالم كرة القدم الحديثة سريع الوتيرة، يوجد العديد من مدارس اللعب التي تحمل صفات مميزة، لطالما كانت المدرسة الإيطالية، كالمدرسة الإسبانية، مبرمجة على التفوق من خلال الصبر، حيث يُلقَّن اللاعبون فن المهارة بدلاً من السرعة.

ولذا، تُعَد أكاديميات الشباب في البلدين أرضاً خصبة للاعبين من طراز رفيع، وصانعي الألعاب البارعين، الذين يحدّدون إيقاع اللعبة، والقادة الأذكياء الذين يقرؤون مجريات المباريات حتى قبل حدوثها.

ولطالما امتلك المنتخب الإيطالي لاعباً من هذا الطراز، يتمتع بالقيادة والسيطرة، أمثال، أنشيلوتي، ألبرتيني، بيرلو، فيراتي.

ويبقى تونالي بنفس الملامح، حيث يحمل لاعب وسط نيوكاسل في جيناته بعضاً من صفات كل السابقين جميعاً، ويدرك مدرب المنتخب الإيطالي جنارو جاتوزو أن نجاحه يعتمد على «اللاعب رقم 8» وبناء عمود فقري يكون ساندرو تونالي الفقرة الرئيسية فيه.

ومع المباراة الحاسمة ضد البوسنة والهرسك، مساء الثلاثاء، خارج أرضه، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، لا يزال المنتخب الإيطالي يتنفس الصعداء بعد فوزه الصعب (2-0) في مباراة نصف نهائي الملحق ضد إيرلندا الشمالية.

وكانت مباراة حاسمة من نواحِ عديدة، ومباراة مميزة لساندرو تونالي، حيث سجّل هدف الافتتاح، ونال غفران بلد بأكمله نبذه لدرجة إجباره على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت قضية المراهنات الرياضية غير القانونية، التي تعود إلى فترة لعبه في ميلان، سيئة السمعة، وعاقبه عليها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشدة، حيث أوقف تونالي عن اللعب لمدة 10 أشهر «من أكتوبر 2023 إلى أغسطس 2024»، وتعرّض خلالها لانتقادات جماهيرية وإهانة الخضوع للعلاج من إدمان القمار.

فيما يبدو مستقبل ساندرو تونالي في نيوكاسل الإنجليزي غير واضح تماماً. يُعَد اللاعب نجماً محبوباً في نيوكاسل، لكن أسلوب المدرب إيدي هاو في اللعب لا يسمح له باستغلال مهاراته المميزة بالكامل. مع ذلك، فقد تأقلم اللاعب الإيطالي بشكل مثالي مع كثرة الكرات الهوائية، سواء في الدفاع أو الهجوم.

ويعوّض تونالي افتقاره للتحكم بالكرة بمهاراته التي طورها خلال فترة وجوده في نيوكاسل، والتي لفتت أنظار الأندية الإنجليزية الكبرى، مانشستر يونايتد تحديداً بحاجة إلى لاعب ذكي لدعم برونو فرنانديز، الذي يعاني من العزلة في خط الوسط.

وتشير الشائعات أيضاً إلى أن أرسنال قد يقدم عرضاً من أجل تونالي لتعزيز خط وسطه، الذي سيصبح من بين الأفضل في أوروبا، إلى جانب ديكلان رايس، وميكيل ميرينو، ومارتن زوبيميندي.

ودفع نيوكاسل 60 مليون يورو لضم تونالي، وهو مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة للاعبه. تشير التقارير في إنجلترا إلى أن اللاعب الإيطالي قد يمتلك شرطاً جزائياً يتيح له الانتقال بسعر معقول إذا فشل نيوكاسل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة، وهو هدف يبدو مستبعداً للغاية مع تبقِّي 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.