حتا يصطدم بالحمرية.. و«365» يتحدى مودرن في نصف نهائي «الاتحاد»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يشهد الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد لكرة القدم، إقامة مواجهتين مرتقبتين مساء الغد، حيث يستقبل حتا ضيفه الحمرية عند الساعة 17:45 على استاد حمدان بن راشد، فيما يلتقي مودرن سبورت مع «365» في الثامنة على ملعب نادي مليحة في الشارقة، في طريق المنافسة نحو النهائي المقرر على ملعب محايد يحدّده اتحاد الكرة لاحقاً.

وتؤكد مواجهتا نصف النهائي الطابع التنافسي المفتوح للبطولة، في ظل استمرار مفاجآت الأندية الصاعدة، بعدما فرض فريقا «365» متصدر دوري الدرجة الثانية، و«مودرن سبورت» متصدر دوري الدرجة الثالثة، تواجدهما بقوة بين الكبار بعد إقصاء أندية من دوري الدرجة الأولى.

وبلغ حتا هذا الدور بفوزه الكبير على سيتي 6-3، فيما واصل «365» عروضه القوية بإقصاء دبا الحصن 3-2، وتأهل مودرن سبورت بعد تفوّقه على العروبة بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل 1-1، بينما حجز الحمرية مقعده بفوز عريض على لجينتوس إف سي (الدرجة الثانية) 7-0.

وتعود بطولة كأس الاتحاد هذا الموسم إلى الواجهة بعد غياب دام نحو عشرة أعوام، ضمن توجُّه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة ومنح أندية الهواة فرصاً أكبر للاحتكاك الرسمي، حيث شارك في النسخة الحالية 31 نادياً من الدرجتين الثانية والثالثة، قبل انضمام أندية دوري الدرجة الأولى في الأدوار الإقصائية.