الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ثاندر إلى الانتصار الـ60 للموسم الثاني على التوالي

31 مارس 2026 12:39

لوس أنجلوس (رويترز)
سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 47 نقطة، ليقود صاحب الأرض أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه 114-110 ديترويت بيستونز، بعد وقت إضافي في مباراة بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ​الليلة الماضية.
كان الفوز حاسماً لثاندر الذي ظلّ متقدماً بفارق مباراتين ونصف عن سان أنطونيو سبيرز في صدارة القسم الغربي، وحقق انتصاره 60 للموسم الثاني على التوالي.
وتوقفت سلسلة انتصارات بيستونز التي استمرت ⁠مباراتين، رغم أنه ظلّ متقدماً بأربع مباريات على بوسطن في المركز الأول بالقسم ​الشرقي، بعد خسارة سيلتيكس أيضاً على ملعب أتلانتا هوكس أمس.
وخاض بيستونز المباراة ​دون أفضل ‌خمسة هدّافين، لكنه عوض تأخره المبكر ليواصل مطاردة ⁠أوكلاهوما ​سيتي بفضل تفوقه 16-4 في اقتناص النقاط من الفرصة الثانية.
ولعب ثاندر، في الليلة الثانية على التوالي، دون لاعبيه الأساسيين جالين وليامز وإيزاياه هارتنشتاين.
وبدأ جيلجيوس-ألكسندر الوقت الإضافي برمية ثنائية، ثم مرر الكرة إلى أليكس كاروسو ليسجل رمية ثلاثية من جانب ‌الملعب، قبل أكثر من دقيقة واحدة على نهاية الوقت الإضافي، ثم سجل ‌ست رميات حرة في الدقيقة الأخيرة.
وأحرز جيلجيوس-ألكسندر 21 من 25 رمية حرة في ثاني أكبر عدد من المحاولات للرميات الحرة في مسيرته.
وفي مباراة أخرى، واصل فيكتور ويمبانياما ​تألقه بعدما سجل 41 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة، ليسهم في فوز فريقه سان أنطونيو سبيرز على شيكاغو بولز 129-114.
وسجّل تايلر هيرو رميتين ثلاثيتين حاسمتين بينما أحرز بام أديبايو 23 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة ليحقق رقمين مزدوجين في مواجهته أمام جويل إمبيد، فيما قدّم ميامي أداءً قوياً ليفوز على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز119-109.
وأحرز ​جالين جونسون 20 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وأرسل خمس تمريرات حاسمة لزملائه، ليمدد فريقه أتلانتا هوكس سلسلة انتصاراته على أرضه إلى 13 مباراة متتالية، بفوزه على ضيفه بوسطن سيلتيكس 112-102.
وسجل ديفن بوكر 36 نقطة ​في ثلاثة أرباع فقط من المباراة، وأضاف جالين ⁠جرين 21 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة في فوز ‌فينكس صنز على مضيفه ممفيس جريزليز 131-105.
وحقق ليبرون جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 125 في مسيرته، عندما قاد لوس أنجلوس ⁠ليكرز لفوز ساحق على ضيفه واشنطن ويزاردز 120-101.
وسجل إيفان موبلي أعلى رصيد له ​هذا الموسم بلغ 34 نقطة، واستحوذ على أكبر عدد من الكرات المرتدة له هذا الموسم أيضاً بواقع 17 كرة، بالإضافة إلى ثلاثة حوائط صد، ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز على مضيفه يوتا جاز 122-113.
وحقق أيو دوسونمو ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثانية في مسيرته، عندما سجل 18 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة، ​الأعلى في مسيرته، وأرسل 12 تمريرة حاسمة لزملائه، ليقود مينيسوتا تمبرولفز ​للفوز خارج ملعبه على دالاس مافريكس 124-94.

أخبار ذات صلة
«عضلة دونتشيتش» تصدم ليكرز!
بوسطن يُحكم قبضته على الوصافة الشرقية في «السلة الأميركي»
دوري السلة الأميركي للمحترفين
أوكلاهوما سيتي ثاندر
لوس أنجلوس ليكرز
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©