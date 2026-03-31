أنشيلوتي يدعم دانيلو بمقعد التشكيلة البرازيلية

لندن (رويترز)

دعّم كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل، المدافع المخضرم دانيلو ليكون ضمن التشكيلة النهائية ​المكونة من 26 لاعباً لخوض كأس العالم لكرة القدم هذا العام في أميركا الشمالية، وأضاف أنه ⁠استقر على التشكيلة إلى حدٍّ كبير.

وأوقعت القرعة البرازيل ​في المجموعة الثالثة إلى جانب ​المغرب وهايتي ‌واسكتلندا، في البطولة التي ⁠تقام ​في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، ومن المقرر أن يعلن أنشيلوتي تشكيلته النهائية بحلول 18 مايو المقبل.

وقال أنشيلوتي للصحفيين، أمس الاثنين، ‌في أورلاندو، قبل مباراة فريقه الودية ضد كرواتيا: «دانيلو لاعب مهم للغاية، ليس فقط ​في الملعب، بل خارجه أيضاً. من المؤكد أن دانيلو سيكون ضمن التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً لأنه يعجبني... أحب طابعه وشخصيته وأسلوبه في اللعب. يمكنه اللعب ‌في جميع مراكز الدفاع. لديّ ​فكرة واضحة إلى حدٍّ ما عن التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى، كما تم تحديد التشكيلة النهائية إلى حدٍّ كبير».

ويلعب ​دانيلو (34 عاماً)، المدافع ‌السابق ⁠لريال مدريد ‌ومانشستر سيتي، حالياً في ‌فلامنجو البرازيلي. وخاض 67 مباراة دولية مع البرازيل في كافة المسابقات ⁠حتى الآن.

وقال أنشيلوتي إن الدفاع القوي ​سيكون ضرورياً حتى تفوز البرازيل بكأس العالم للمرة السادسة.

وأضاف المدرب الإيطالي: «حتى تفوز البرازيل بكأس العالم نحتاج للموهبة - ونحن نملكها - ونحتاج للدفاع بشكل جيد أيضاً. لا توجد طريقة ​أخرى. لست مقتنعاً بالأداء الهجومي ​وحده».