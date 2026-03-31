الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ميلان يرفع عرضه لخطف جوهرة كورنثيانز

31 مارس 2026 14:15

معتز الشامي (أبوظبي)
كشفت تقارير برازيلية أن نادي ميلان تقدّم بعرض جديد ومحسّن بقيمة 22 مليون يورو، للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي الشاب أندري، في محاولة لتسريع حسم الصفقة مع ناديه كورينثيانز.
ويُعد أندري، البالغ من العمر 19 عاماً، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرازيلية، حيث أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى «الروسونيري»، حتى إنه مستعد للتنازل عن نسبة 30% من حقوقه في الصفقة من أجل تسهيل إتمامها.
وكانت المفاوضات قد شهدت تعثراً في وقت سابق، بعدما رفض رئيس كورينثيانز عرضاً سابقاً بقيمة 17 مليون يورو، رغم وجود اتفاق مبدئي، نتيجة خلافات داخلية في النادي البرازيلي.
وبحسب شبكة «إسبين برازيل» عاد ميلان بعرض جديد يتضمن 18 مليون يورو كقيمة ثابتة، إضافة إلى 4 ملايين يورو كحوافز ومكافآت، في محاولة لإقناع إدارة كورينثيانز بالتخلي عن اللاعب.
ويمتد عقد أندري مع ناديه حتى ديسمبر 2029، ما يمنح كورينثيانز موقفاً قوياً في المفاوضات، رغم ضغط اللاعب ورغبته في خوض تجربة أوروبية.
وخاض اللاعب 28 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 4 أهداف، فيما يواجه ميلان منافسة من أندية أخرى، أبرزها أتلتيكو مدريد، الذي يضع اللاعب ضمن خياراته المستقبلية.

