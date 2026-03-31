برشلونة يحمي ليفاندوفسكي من أطماع كبار إيطاليا

معتز الشامي (أبوظبي)

تتواصل حالة الغموض حول مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في ظل اهتمام متزايد من أندية أوروبية كبرى، أبرزها يوفنتوس وميلان، مقابل تمسك نادي برشلونة باستمراره لموسم إضافي.

ووفقاً لتقارير صحفية إسبانية، يعتزم برشلونة تقديم عرض لتجديد عقد ليفاندوفسكي حتى صيف 2027، رغم أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في خطوة تعكس رغبة النادي الكتالوني في الحفاظ على خبرات هدافه المخضرم.

ورغم هذا التوجه، لم يحسم اللاعب، البالغ من العمر 37 عاماً، قراره النهائي حتى الآن، حيث يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه قبل اتخاذ موقف واضح بشأن مستقبله.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى أن يوفنتوس أرسل كشافين لمتابعة اللاعب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة مع منتخب بولندا، في إطار بحث النادي عن تعزيز خط الهجوم، بغض النظر عن مستقبل مهاجمه دوسان فلاهوفيتش.

من جانبه، لا يزال ميلان يبحث عن مهاجم جديد للموسم المقبل، خاصة في ظل عدم وضوح موقفه من تفعيل بند شراء المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ، الذي انضم على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

ولا يقتصر الاهتمام بليفاندوفسكي على إيطاليا فقط، إذ أبدت أندية تركية ونادي شيكاغو فاير الأميركي رغبتها في ضمه، في حين لا يبدو اللاعب متحمساً لفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي.