الكاميرون تكسب الصين بثنائية ودياً

ملبورن (د ب أ)

حقّق منتخب الكاميرون لكرة القدم فوزاً معنوياً 2/ صفر على منتخب الصين، ضمن منافسات بطولة سلسلة فيفا في أستراليا، اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وجاء هدفا المنتخب الكاميروني بواسطة إيتا إيونج وسعيدو أليوم في الدقيقتين الثالثة والتاسعة على الترتيب، قبل أن يُنهي منتخب (الأسود غير المروضة) المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه ستيفان كيلر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، عقب حصوله على الإنذار الثاني.

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات منتخب الكاميرون للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية العام المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وذلك بعد إخفاقه في التأهل لنهائيات كأس العالم هذا الصيف بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في مفاجأة من العيار الثقيل.

في المقابل، يستعدّ منتخب الصين لخوض غمار كأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية العام القادم، بعدما أخفق أيضاً في المشاركة بالمونديال القادم.