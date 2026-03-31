الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
شلوتربيك ينفي تمديد عقده مع دورتموند

31 مارس 2026 14:52

 
دوسلدورف (د ب أ)
نفى نيكو شلوتربيك، مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرب تمديد عقده مع النادي، وصرح شلوتربيك بعد فوز ألمانيا 2/ 1 على غانا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين «ينبغي علي أن أنفي ذلك بشكل قاطع. للأسف، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد».
ويمتد عقد شلوتربيك الحالي مع دورتموند حتى عام 2027، وقد دخل الطرفان في مفاوضات لتمديد التعاقد منذ فترة، وصرح لارس ريكن، المدير الإداري لشؤون الرياضة في دورتموند: «تصريحات نيكو مفهومة». وأضاف: «لم نؤكد التوصل لاتفاق أو تحقيق أي تقدم، لذا فإن التقارير الإعلامية الأخيرة فاجأتنا بالفعل».
وأكد ريكن: «هدفنا الأساسي المتمثل في إبقائه في دورتموند على المدى الطويل لم يتغير. ونحن مستمرون في العمل على تحقيق ذلك». وكانت قناة (سكاي) التلفزيونية أفادت مؤخراً أن شلوتربيك قد توصل إلى اتفاق مع دورتموند لتمديد عقده حتى عام 2031.
ووفقاً للتقارير، لا يزال المدافع في مفاوضات مع أندية كبرى أخرى مثل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني. واعترف شلوتربيك بأن الوضع قد «تغير قليلاً» بعد رحيل المدير الرياضي سيباستيان كيل، الذي غادر منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، وخلفه أولي بوك. وأكد شلوتربيك في نهاية حديثه «ربما كنت سأتخذ قراري في الأسابيع المقبلة، لكن الوضع تغيّر قليلاً الآن».

