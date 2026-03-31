فاطمة المري بطلة كأس ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة للقدرة

31 مارس 2026 15:45


عصام السيد (دبي)
تُوِّجت الفارسة فاطمة جاسم المري، على صهوة «سيليبريتا» من إسطبلات (أس أم)، بكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، المخصّص للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم ضمن منافسات اليوم الثالث للنسخة الـ18 للمهرجان، الذي تقام فعالياته في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بتنظيم من نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.
وحققت المري لقب السباق، الذي شهد مشاركة 227 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، بزمن قدره 4:14:50 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.25 كلم/ ساعة.
واحتل المركز الثاني الفارس إبراهيم سبيل، على صهوة «فارزيبوس كابيرات» لإسطبلات (أم أي بي)، مسجلاً زمناً قدره 4:15:22 ساعة، وحقق المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني، على صهوة «أس دبليو كالماليف» لإسطبلات (أس أس)، مسجّلاً زمناً قدره 4:19:12 ساعة.
وأقيم السباق في جو مثالي مع تساقط زخات المطر، وجاء التحدي قوياً ومتكافئاً بين المشاركين، وحافظت البطلة فاطمة المري على وتيرة سرعتها التي ساهمت في الحفاظ على معدلات ضربات قلب الجواد، حيث احتلت المركز السادس عشر في المرحلة الأولى، والمركز 11 في المرحلة الثانية والمركز 6 في المرحلة الثالثة، قبل أن تفرض أفضليتها في المرحلة الرابعة والأخيرة.
ويضم مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، الذي ينظّمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، أربعة سباقات.

