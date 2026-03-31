155 خيلاً من 12 دولة في بطولة دبي الدولية للجواد العربي



دبي (وام)

أعلنت لجنة تنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة أن عدد الخيول المشاركة في النسخة الـ23 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي 2026، بلغ 155 خيلاً تُمثّل 12 دولة، في تأكيد جديد على المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها البطولة التي تقام في الفتر من 3 إلى 5 أبريل المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من مُلاك ومربي الخيول العربية الأصيلة من مختلف أنحاء العالم.

تضم قائمة الدول المشاركة كلاٍّ من الإمارات، قطر، سلطنة عُمان، الأردن، لبنان، سوريا، مصر، العراق، فلسطين، إلى جانب سويسرا، وبورتوريكو، والصين، بما يعكس تنوّع الحضور الدولي للحدث.

تُعد «بطولة دبي الدولية للجواد العربي» من أبرز وأعرق بطولات الخيول العربية الأصيلة على المستويين المحلي والعالمي، إذ تمثّل منصة رئيسية تستقطب كبار المُلاك وأهم الإسطبلات العالمية لعرض أفضل السلالات.

وأكد قصي عبيد الله، المدير العام للبطولة، أن هذا الإقبال الدولي يعكس أهمية البطولة ودورها في دعم وتطوير رياضة وجمال الخيول العربية الأصيلة، إلى جانب تعزيز مكانة إمارة دبي وجهة عالمية لتنظيم أبرز الفعاليات والبطولات المتخصصة.