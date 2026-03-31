انتصاران لأندية الشارقة لرياضة المرأة دوري الطائرة



الشارقة (وام)

اختتمت أندية الشارقة لرياضة المرأة مشاركتها في الدور التمهيدي من دوري السيدات للكرة الطائرة 2026، بانتصارين حققهما كل من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي خورفكان الرياضي للمرأة، في ختام مرحلة الإياب، بما يعكس جاهزية الفريقين للانتقال إلى منافسات خروج المغلوب (دور الثمانية).

وحقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة فوزاً نظيفاً على فريق لينكس بنتيجة (3-0) في لقائه أمس الأول على صالة النادي، حيث فرض الفريق أفضليته منذ البداية من خلال تنظيم واضح في الاستقبال وتنوّع الحلول الهجومية إلى جانب قدرة عالية على التحكم بإيقاع اللعب، ما مكّنه من حسم الأشواط من دون تعقيدات.

وأكد كريم بن عياد، مدرب نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أن المباراة شكّلت فرصة لتثبيت الجوانب الفنية التي عمل عليها الفريق خلال المرحلة الماضية خاصة في جودة الاستقبال والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم مشيراً إلى أن الفريق أظهر انضباطاً تكتيكياً جيداً وقدرة على تقليل الأخطاء، مؤكداً أن التحضير للفترة المقبلة يركّز على رفع الجاهزية الذهنية وتعزيز الاستقرار في الأداء نظراً لاختلاف طبيعة مباريات الأدوار الإقصائية.

وواصل نادي خورفكان الرياضي للمرأة، نتائجه الإيجابية بعد أن تغلّب على أكاديمية سنتركس فالكون بنتيجة (3-0) في المباراة التي أُقيمت على صالة نادي خورفكان؛ حيث قدّم الفريق أداءً متوازناً عكس جاهزيته الفنية ونجح في فرض أسلوب لعبه عبر استقرار الخط الخلفي وفعالية الإرسال.

وأوضحت بثينة بنت منصور، مدربة نادي خورفكان الرياضي للمرأة، أن الفريق نجح في إدارة المباراة بشكل جيد خاصة على مستوى تنظيم الدفاع واستثمار الكرات المرتدة، لافتةً إلى أن التركيز كان منصباً على الحفاظ على النسق الفني وتقليل الفجوات خلال الأشواط، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستوى التركيز في التفاصيل الصغيرة وتعزيز الانسجام داخل الملعب لمواكبة طبيعة مباريات خروج المغلوب.