«هملول» يهدي «الرئاسة» بندقية الثنايا المحليات في «ختامي المرموم»

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، منافسات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن فعاليات مهرجان ختامي المرموم 2026، بمشاركة قوية من كبرى الشعارات.

وظفرت «سياده» بشعار هجن الشيحانية بإشراف المضمر سالم فاران المري بكأس الثنايا الأبكار المفتوح، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:00:2 دقيقة.

وحسم «مكافح» صدارة الشوط الثاني المخصص لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح، ليهدي الفوز لهجن الشيحانية والمضمر سالم فاران المري بتوقيت زمنِي بلغ 12:06:8 دقيقة.

وفي شوط كأس الثنايا الأبكار المحليات، أعلنت «السايحه» حضور شعار هجن زعبيل القوي بانتزاعها للمركز الأول تحت قيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلة أفضل توقيت في سن الثنايا وقدره 11:55:9 دقيقة.

واختتم «هملول» آخر رموز المساء بحصده بندقية الثنايا الجعدان المحليات، ليهدي الناموس لهجن الرئاسة مع المضمر حمدان محمد مروشد، بتوقيت زمنِي قدره 11:58:8 دقيقة.

توج الفائزين الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي.

وفي الفترة الصباحية افتتحت «الدوحه» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر جارالله محمد طالب عقيل النابت نتائج الأشواط الرئيسة بفوزها بناموس الشوط الأول مسجلة 12:07:0 دقيقة، وأضاف «ناصي» لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري ناموس الشوط الثاني للثنايا الجعدان بتوقيت بلغ 12:10:7 دقيقة.

وعادت «غزلان» للشعار ذاته وتحسم الشوط الثالث بقيادة المضمر سالم فاران المري بزمن قدره 12:09:4 دقيقة.

وفي الشوط الرابع للثنايا الأبكار، تمكنت «نشوه» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي من انتزاع ناموس الشوط بتوقيت بلغ 12:08:5 دقيقة.

وسجل «أشقر» لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري أفضل توقيت في الفترة الصباحية بعد فوزه بناموس الشوط الثامن، حيث قطع مسافة السباق في زمن بلغ 12:03:5 دقيقة.

وتسدل شعارات هجن أبناء القبائل، مساء الغد الستار على مشاركتها في ختامي المرموم 2026، حيث تبلغ الإثارة ذروتها في أمسية السيوف التي تتنافس فيها نخبة الأصايل على ستة رموز غالية في سن الحول والزمول.

وعلى مسافة الثمانية كيلومترات، تنطلق فصول الملحمة الختامية مع أشواط الإنتاج، حيث يلمع السيف وجائزة المليوني درهم في انتظار بطلة شوط الحول المفتوح (إنتاج)، بينما تتصارع نخبة الزمول لانتزاع الشداد ومليون درهم في تحدي الزمول المفتوح (إنتاج).

وتنتقل لغة التحدي إلى أشواط المحليات، حيث وُضع الخنجر ومليونا درهم كمكافأة للتربع على عرش الحول المحليات، فيما يتسابق المضمرون لانتزاع الشداد ومليون درهم في شوط الزمول المحليات، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه أمتار الحسم.

وفي خامس أشواط الأمسية، تتجه الأنظار نحو شوط الزمول المفتوح، حيث تبرق البندقية وجائزة الـ 1.5 مليون درهم للفائز بالمركز الأول.

أما درة التاج ومسك الختام، فستكون في الشوط السادس المخصص للحول المفتوح، حيث تشرئب الأعناق نحو سيف ختامي المرموم لأبناء والجائزة الكبرى البالغة 5 ملايين درهم، والتي ستذهب لصاحبة الصدارة والناموس، في شوط يمثل الحلم لكل ملاك الهجن، ويمنح الوصيف جائزة بقيمة مليوني درهم.

واكتملت كافة التحضيرات الفنية لهذه الملحمة، وسط توقعات بمنافسة شرسة تعكس الكمية والنوعية المميزة للمطايا المشاركة، خاصة في ظل الجوائز النقدية الضخمة التي رُصدت لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في كافة أشواط الرموز.