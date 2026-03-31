الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

أكاديمية بوذيب تستضيف دوري لونجين لقفز الحواجز

31 مارس 2026 18:30


أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الفروسية والسباق تفاصيل إقامة منافسات قفز الحواجز في دوري الإمارات «لونجين» على مدار يومي السبت والأحد المقبلين بأكاديمية بوذيب للفروسية، والتي تبلغ جوائزها 170 ألف درهم.
وأكد الاتحاد أن الفعاليات تتضمن منافسات لفئات المبتدئين والناشئين والأشبال والشباب والكبار والخيول الصغيرة عمر 5 و6 و7سنوات، على حواجز تتراوح ارتفاعاتها ما بين 100و 140 سم، بمشاركة مختلف الفئات.
وقال أحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب والتطوير في أكاديمية بوذيب، إن فعاليات قفز الحواجز في الأكاديمية وعلى مستوى الدولة، لها أثرها الملموس في الارتقاء بالقدرات التنافسية للفرسان في الفئات العمرية المختلفة، وتسهم في تطوير قدراتهم.
وأشار إلى اكتمال جميع الترتيبات لانطلاق الفعاليات، وتوفير المتطلبات الفنية كافة وتجهيز ميادين السباقات وفق الضوابط المحددة للفئات المشاركة، وصولاً إلى تتويج الفائزين.

