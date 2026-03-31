«مضمار ميدان» يستضيف «السباق التجريبي» الختامي للخيول العربية

31 مارس 2026 20:30

 
دبي (وام)

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل تمديد السباقات التجريبية للموسم الحالي 2025-2026، عبر إقامة السباق الختامي على مضمار ميدان في دبي غداً، بمشاركة 8 خيول عربية أصيلة تتنافس في شوط واحد لمسافة 1000 متر.
من ناحية أخرى، كشف راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في «الهيئة»، عن نتائج المشاركة في كأس دبي العالمي مؤخراً، من خلال 3 أخصائيين في إجراءات تسجيل الخيول، و8 مشرفين لمتابعة مجريات السباقات ميدانياً، والتأكد من الالتزام الكامل باللوائح والأنظمة المعتمدة.
وأكد البلوشي مشاركة فريق عمل مؤلف من 3 متخصصين في إصدار النتائج الرسمية بالدقة والسرعة المطلوبتين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية إلى جانب مشاركة 3 من متخصصي «البادوك» في الإشراف على منطقة العرض للخيول قبل انطلاق الأشواط.
ونوه إلى تولي 10 من المعنيين مسؤولية تجهيز بوابات الانطلاق، ومتابعة 3 أطباء بيطريين من «الهيئة» لحالة الخيول الصحية، ضمن منظومة عمل متكاملة ترسخ الاحترافية العالية، لدعم مكانة كأس دبي العالمي كأحد أبرز وأهم سباقات الخيل على مستوى العالم.

مضمار ميدان
سباقات الخيول
الخيول العربية الأصيلة
