هل يستطيع توتنهام تجنب الهبوط في الدوري الإنجليزي؟.. بوكيتينو يجيب

لندن (رويترز)

أعرب ماوريسيو بوكيتينو مدرب المنتخب الأميركي الحالي وتوتنهام هوتسبير السابق عن ثقته في قدرة النادي اللندني على تجنب ⁠الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع التأكيد على تركيزه التام ​في قيادة الولايات المتحدة في كأس العالم.

ويستعد المدرب الأرجنتيني (54 عاماً) ​لقيادة منتخب ‌البلد المشارك في استضافة كأس العالم عندما ⁠تنطلق ​البطولة في 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وارتبط اسمه مرة أخرى بقيادة توتنهام الذي يواصل البحث عن مدرب دائم جديد بعد إقالة توماس فرانك في فبراير الماضي وانفصاله عن مدربه ‌المؤقت إيجور تيودور يوم الأحد الماضي.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية ‌بأن روبرتو دي تسيربي، المدرب السابق لفريق برايتون آند هوف ألبيون، يجري مفاوضات متقدمة لتولي تدريب توتنهام.

وقال بوكيتينو للصحفيين قبل مباراة ودية أمام البرتغال ​في وقت لاحق اليوم الثلاثاء «بسبب علاقتي بتوتنهام، من المستحيل ألا أشعر بشيء تجاه توتنهام والنادي، والأشخاص الذين يعملون هناك، وتجاه الجماهير. كانت تلك واحدة من أفضل التجارب في حياتي، هذه أمنيتي وأنا متأكد من أنهم سيبقون في الدوري، سواء كان يملكون مدرباً أم ‌لا، وذلك بسبب اللاعبين. أعتقد أن ​هناك لاعبين وجماهير تساند النادي ستبذل قصارى جهدها لمنح الفريق الطاقة اللازمة للفوز».

وخاض بوكيتينو ثلاث فترات في الدوري الإنجليزي الممتاز بدأت في ساوثامبتون قبل أن يقضي خمس سنوات مع توتنهام ليجعله ​منافساً دائماً على المراكز الأربعة الأولى ‌وقاده ⁠إلى نهائي ‌دوري أبطال أوروبا عام 2019. وعاد إلى ‌إنجلترا لموسم واحد فقط مع تشيلسي.

ويواجه توتنهام خطر الهبوط من الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1977، ⁠إذ يحتل المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة بعد ​31 مباراة، ولم يحقق أي فوز في المسابقة منذ ديسمبر الماضي.

وأضاف بوكيتينو «في الوقت الحالي، أعتقد أننا نركز بشكل كبير جداً وكامل هنا على كأس العالم. أعتقد أن الجميع يعلم أنني ملتزم بالمنتخب الوطني هنا. أعتقد أنه ليس من المناسب الحديث عن ​المستقبل في الوقت الحالي، لا تقل أبداً لن يحدث. في كرة ​القدم، كل شيء ممكن».