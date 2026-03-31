الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
10 ميداليات حصيلة «دراجات أصحاب الهمم» في «آسيوية المضمار»

10 ميداليات حصيلة «دراجات أصحاب الهمم» في «آسيوية المضمار»
31 مارس 2026 19:30

 
مانيلا (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله آل علي بطل سباق الدولة للدراجات «ضد الساعة»
دليل للتدخل المبكر يعزّز جودة حياة الأطفال وأسرهم


اختتم منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للمضمار بمدينة تاغايتاي بالفلبين، اليوم، بإحراز ميداليتين فضيتين جديدتين في سباق المطاردة الفردية، آخر سباقات البطولة، ليصل رصيده الإجمالي إلى 10 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان.
جاءت الميداليتان عبر عبدالله سالم البلوشي، الذي أحرز المركز الثاني في سباق المطاردة الفردية للرجال فئة C4، وزميلته سلامة الخاطري، التي أحرزت المركز الثاني في سباق السيدات فئة C5.
ورفع البلوشي رصيده بذلك إلى 5 ميداليات، بينها 3 ذهبيات وفضيتان، فيما بلغ رصيد الخاطري 5 ميداليات أيضاً، منها 3 فضيات وبرونزيتان.
وأشار محمد حسن المروى، مدرب منتخب الإمارات، إلى أن هذه الإنجازات تعكس الجهود الكبيرة للخاطري والبلوشي في منافسات قوية على المستوى القاري، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لهما ولزملائهما لتحقيق المزيد من النجاحات، خاصة مع اقتراب مشاركة الفريق في سباق كأس «دو جيروني دل مار» في إيطاليا من تصنيف C1، المقرر يومي 11 و12 أبريل المقبل، لاكتساب النقاط المؤهلة للألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028.

«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
