الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
انطلاق النسخة الـ 7 من بطولة الإمارات المحلية للكريكيت

31 مارس 2026 20:00

 

الشارقة (وام)
انطلقت اليوم النسخة السابعة من بطولة الإمارات المحلية للكريكيت (D50) وتستمر حتى 10 أبريل، على ملاعب الدولة في كل من أبوظبي ودبي وعجمان والشارقة، بمشاركة 6 فرق محلية بنظامِ الـ 50 شوطاً، وهي أبوظبي (حامل اللقب)، ودبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، والإمارات بلوز.
ويعد فريق الفجيرة الأكثر نجاحاً في السنوات الأخيرة، بعدما توّج بثلاثة ألقاب من أصل النسخ الست الماضية، فيما حصد كل من الإمارات بلوز، والإمارات ريدز، وأبوظبي اللقب مرة واحدة لكل منها.
وأكد زايد عباس، عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدّث الرسميّ باسم المجلس، أن بطولة (D50) أصبحت جزءاً أساسياً ومهماً ضمن أجندة بطولات الكريكيت المحلية في الدولة منذ انطلاقها عام 2020، مشيراً إلى أن هذه النسخة توفر فرصة جديدة لاكتشاف المواهب والعناصر الشابة التي يعول عليها لتمثيل المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مجلس الإمارات للكريكيت، برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفر جميع الإمكانات اللازمة لتطوير اللعبة والارتقاء بها إلى مستويات تؤهلها للمنافسة في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية والعالمية.
وتوقع عباس أن تشهد منافسات النسخة الحالية مستويات عالية من الإثارة والندية بين الفرق الستة المشاركة، في ظل سعيها للتتويج بلقب النسخة السابعة.

«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
