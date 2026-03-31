«رابطة المحترفين» تستعرض تقارير الحضور الجماهيري بدورينا

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعه الدوري التاسع صباح اليوم الثلاثاء، حيث ناقش المجلس تقييم فعالية البطولة المشتركة الإماراتية القطرية وعبّر عن شكره لكافة فرق العمل واللجان المختصه، والتي أسهمت بإنجاح الحدث، كما راجع المجلس مؤشرات أداء فعالية نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الرياضي والذي تجري الاستعدادات لإقامته خلال الفتره المقبلة، كما جرى كذلك بحث مستجدات تحضيرات الورشه الفنيه للموسم الرياضي المقبل 2026-2027.

واستعرض المجلس تقرير الحضور الجماهيري في مباريات مختلف مسابقات الرابطة، بالإضافة إلى تقارير التسويق والشؤون التجاريه، وترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ومديري الإدارات في الرابطة.