الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
أطول لاعب كرة سلة جامعي في العالم يبحث عن ناد جديد

31 مارس 2026 20:41

 

فلوريدا (أ ب)
أعلن الكندي أوليفييه ريو، أطول لاعب كرة سلة جامعي في العالم بطول يبلغ 236 سنتيمتراً، اليوم الثلاثاء رحيله عن فريق فلوريدا جايتورس بحثاً عن فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

كان ريو البالغ من العمر 20 عاماً شارك في 15 دقيقة فقط خلال مسيرته مع الفريق، سجل خلالها 7 نقاط وست متابعات وتمريرة حاسمة واحدة، بعدما قضى موسمه الأول كلاعب مستجد دون مشاركة رسمية لتطوير مهاراته.
ودخل ريو موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مراهق في العالم، وهو يتفوق في الطول على عمالقة سابقين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مثل جيورجي موريسان ومانوت بول بفارق 5 سنتيمترات، وعلى ياو مينج وتاكو فال بفارق 8 سنتيمترات.
وكتب ريو عبر حسابه على منصة «إنستجرام»: بعد التفكير في رحلتي وما هو الأفضل لمستقبلي، قررت دخول بوابة الانتقالات. وأصبح ريو أطول شخص يلعب كرة السلة الجامعية على الإطلاق عند ظهوره الأول في نوفمبر الماضي، ويأمل الآن في الحصول على دقائق لعب أكثر كلاعب في السنة الثانية من دراسته الجامعية.

