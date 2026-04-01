البلوشي والشحي يفوزان بعضوية «مجلس السلة» بالتزكية

علي معالي (دبي)

فاز حسين البلوشي مرشح نادي الحمرية، وأحمد صالح الشحي مرشح نادي النصر، بعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بالتزكية، خلفاً للثنائي المستقبل محمد صالح وفريد القيواني، جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد، والذي عُقد في مقر الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية، بمشاركة 16 نادياً من أصل 19 أعضاء الجمعية العمومية، ليكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

وترأس الاجتماع عبداللطيف الفردان رئيس اتحاد كرة السلة، وعبدالله حسن محيوه نائب رئيس الاتحاد، والدكتور محمد الكعبي ممثل وزارة الرياضة.

وكان الاتحاد قد فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة بعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2024-2028 في 26 فبراير الماضي، وتقدم للترشح للعضوية كل من حسين البلوشي وأحمد صالح الشحي، وتم غلق باب الترشح مساء الثالث من مارس الماضي، وبناء على ذلك تم اعتمادهما في مجلس الإدارة الجديد بالتزكية، بحسب ما أعلن عنه بدر الحمادي رئيس لجنة الانتخابات بالاتحاد.

من جانبه، عبر عبداللطيف الفردان عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مطالباً الأندية بمزيد من الاهتمام بكافة القطاعات الخاصة باللعبة خاصة المراحل السنية، وقال:" باسم أسرة كرة السلة الإماراتية كافة، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى قيادتنا الرشيدة، التي تثبت برؤيتها الثاقبة وحكمتها المعهودة أنها صمام الأمان والريادة، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف وتحديات، أن الدعم اللامحدود والبيئة المستقرة التي ننعم بها هي المحرك الأساسي لاستمرار البناء والعطاء في وطننا الغالي".

وقال الفردان:" نتطلع إلى مرحلة مقبلة مهمة، على كافة الأصعدة، سواء بالمنتخب الأول أو منتخبات المراحل السنية، وهو ما يتطلب جهداً كبيراً من الجميع، ونطالب كافة أنديتنا ضرورة التركيز على هذا قطاع المراحل السنية".

وأضاف:" أتقدم بالشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على المساندة الدائمة والجهود المخلصة في تذليل كافة الصعاب وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة الرياضية، وكذلك التعاون المثمر والإيجابي بين كافة أندية الدولة من أجل النهوض بالسلة".