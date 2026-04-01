جاتوزو عن مصيره: مستقبل إيطاليا أهم

روما(أ ب)

قال جينارو جاتوزو، المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، إن الوقت ليس مناسباً للحديث عن مستقبله، رغم فشل الفريق في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

حتى لو لم يحسم جاتوزو قراره سواء بالبقاء أو الرحيل، فإن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قدم علامة واضحة برغبته في استمرار جاتوزو مساء الثلاثاء.

وخسر المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح أمام منتخب البوسنة والهرسك، المصنف رقم 66 على العالم، في الملحق الأوروبي مساء أمس الثلاثاء، بعدما لعب أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين.

وقال جاتوزو إنه لا يهتم على الإطلاق بالحديث عن مستقبله اليوم. مشيراً إلى أن الأمر مؤلم للغاية. وأضاف أن أكثر ما يشعره بالألم هو رؤية هذه المجموعة التي قدمت كل شيء بالفعل خلال الأشهر الماضية، تفشل في الصعود للمونديال. وأكد أن الفريق كان يستحق أن نتيجة أفضل، عطفاً على ما قدموه قدمناه، مشيراً إلى أن الحديث عن مستقبله اليوم أمر سطحي وفى غير أوانه . وأضاف :" هنا ينبغي أن نتحدث عن إيطاليا، عن قميص المنتخب الوطني، هذا سقوط آخر رغم أننا لا نستحق هذا. نستحق أكثر، ولهذا السبب فإن مستقبلي لا يهم".

وكان المنتخب الإيطالي فشل في التأهل للمونديال أمام السويد ومقدونيا الشمالية على الترتيب، في الملحقين المؤهلين لمونديالي 2022 و2018.

وكان جاتوزو تولى تدريب المنتخب الإيطالي في يونيو الماضي ليحل محل لوتشيانو سباليتي، الذي أقيل من منصبه، وكانت آمال إيطاليا في التأهل للمونديال تضاءلت.

وحصل جاتوزو على عقد حتى نهاية بطولة كأس العالم التي تقام الصيف المقبل، على أن يجدد بشكل تلقائي حتى 2028 إذا وصل المنتخب الإيطالي للمونديال، الذي يقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال جابريلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم :"يجب أن أشيد بجاتوزو. أعتقد أنه كان مدرباً عظيماً، هو بالفعل مدرب عظيم، طلبت منه أن يكون مدرباً لهذه المجموعة من اللاعبين". ولكن، مسألة بقاء جرافينا نفسه مطروحة للنقاش أيضاً، وقد قال إنه دعا بالفعل إلى اجتماع لمجلس الاتحاد الأسبوع المقبل لتقييم الأمور. وأشرف جرافينا على مجموعتين مخيبتين للآمال من تصفيات كأس العالم بعد توليه المسؤولية في عام 2018.

وقد حل محل كارلو تافيكيو، الذي استقال بعد فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2018.

وهناك بالفعل مطالبات لاستقالة جرافينا، ولكن بعض الجماهير ترى أن المشكلة أكبر من ذلك.