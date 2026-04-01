دونتشيتش «العائد من الإيقاف» يمزق سلة كليفلاند

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش، العائد من الإيقاف، 42 نقطة وقاد لوس أنجلوس ليكرز للفوز على ضيفه كليفلاند كافالييرز 127-113 الثلاثاء، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

سيطر ليكرز الذي حقق فوزه الرابع توالياً وبرز كمنافس حقيقي على اللقب، بعد فوزه في 15 من أصل 17 مباراة في مارس ليصعد للمركز الثالث في المنطقة الغربية، على مجريات المباراة بفضل أداء قوي في الربعين الأول والثاني.

وحقق ليكرز انتفاضة في الربع الثاني بتسجيله 33 نقطة مقابل 19 لكليفلاند، قبل أن يتألق هجومياً في الربع الثالث بإحرازه 45 نقطة إضافية حسَم بها المباراة.

وأنهى دونتشيتش اللقاء برصيد 42 نقطة و12 تمريرة حاسمة و5 متابعات، كما نجح في تسجيل 6 رميات ثلاثية من أصل 13.

وقدّم السلوفيني ابن الـ 27 عاماً عرضاً جديداً من العيار الثقيل، رافعاً رصيده إلى 600 نقطة في شهر واحد متجاوزاً رقم الراحل كوبي براينت لأكثر عدد من النقاط يحرزها لاعب من ليكرز في شهر واحد، والذي ظل صامداً عند 578 نقطة حققه عام 2006.

وقال دونتشيتش إن تمديد سلسلة انتصارات ليكرز أهم لديه من تحطيم الأرقام الفردية.

وأضاف "إذا لم تفز، فلا معنى لذلك حقاً. لذا فإن السلسلة التي نمرّ بها تعني الكثير. علينا أن نواصل اللعب بهذه الطريقة".

وسجّل أوستن ريفز 19 نقطة، فيما أحرز دياندري إيتون 18 نقطة، مع وصول ستة لاعبين من ليكرز إلى حاجز 10 نقاط.

وأنهى ليبرون جيمس المباراة مع 14 نقطة في سلة فريقه السابق، وأضاف رقماً جديداً إلى سجله الأسطوري، محققاً فوزه الرقم 1.299 في الدوري المنتظم والأدوار الإقصائية، متجاوزاً الرقم السابق الذي كان يحمله كريم عبد الجبار.

وأشاد مدرب ليكرز جيه جيه ريديك بـ"الملك" جيمس لدوره المحوري في تماسك الفريق خلال فترة الانتفاضة الأخيرة.

وقال "إنه رائع في جانبي الملعب. يقوم بكل شيء تقريبا بمستوى عالٍ جدا من أجلنا. لوكا قد يحصد العناوين بين الحين والآخر، وكذلك آر (أوستن ريفز)، لكن الحقيقة أن كل لاعب كان له دور، وليبرون هو من قاد ذلك".

ويتطلع ليكرز الآن إلى مواجهة كبرى خارج الديار الخميس أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب ومتصدر الغربية.