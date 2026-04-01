توخيل يبرّر الهزيمة من اليابان: استهلاك اللاعبين!

لندن (أ ب)

أكد توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن الخسارة بهدف أمام المنتخب الياباني في المباراة الودية، التي جمعتهما أمس الثلاثاء، لن يكون لها أي تأثير على فرص الفريق في بطولة كأس العالم المقبلة.

وفقد المنتخب الإنجليزي بعض الزخم الذي اكتسبه تحت قيادة توخيل، بتعادله مع أوروجواي على ملعب ويمبلي يوم الجمعة الماضي، ثم الاستسلام لهدف كاورو ميتوما في الشوط الأول لصالح اليابان في نفس الملعب بعد أربعة أيام.

ودفع توخيل بتشكيلتين تجريبيتين في المباراتين، وغاب لاعبون أساسيان مثل القائد هاري كين وديكلان رايس وبوكايو ساكا بسبب إصابات بسيطة.

وقال المدرب الألماني أيضاً إن العديد من لاعبيه استهلكوا طاقتهم بشدة مع أنديتهم في هذه المرحلة من الموسم. لهذا السبب،، كان توخيل متأكداً من أن «هذا المعسكر لن يحدد هويتنا». وذكر:«إنها مجرد حقيقة، فإذا جاءت منتخبات مثل منتخب أوروجواي أو اليابان وهي منتخبات منظمة جداً وبأفضل تشكيل لديها، فإن المهمة تصبح صعبة».

وأضاف:«لم يكن من الضروري أن نخسر المباراة. للأسف خسرناها، وهو أمر مخيب للآمال، وأنا أكره الخسارة مثل أي شخص آخر، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لاستيعاب ذلك. لكن هذا لن يؤثر علينا بشكل كبير عندما نصل إلى أميركا».

ويعد كل من كول بالمر وفيل فودين نجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهما يكافحان من أجل الانضمام إلى تشكيلة إنجلترا لكأس العالم، وقد أتيحت لهما فرصة أخرى لإثارة إعجاب توخيل، بعد أن تم منحهما فرصة المشاركة أساسيين ضد اليابان. وقد فشلا في استغلالها، حيث كان أداء المنتخب الإنجليزي سيئاً في الشوط الأول، مع فشل الفريق في تسديد ولو كرة واحدة على المرمى للمرة الأولى في مباراة ودية منذ 2017، وفقاً لشركة «أوبتا» للإحصائيات.

ومع وجود خيارات أخرى مثل مورجان روجرز وجود بيلينجهام كلاعبين خط وسط هجوميين، يواجه بالمر وفودين انتظاراً قلقاً لمعرفة ما إذا كانا سينضمان إلى الفريق المسافر إلى البطولة من عدمه.

وقال توخيل، الذي دفع بفودين كمهاجم وهمي في ظل غياب كين:«لست من عشاق التحدث عن الأفراد، ولكن بالطبع إذا وضعنا لاعبين هجوميين في الملعب، فأننا نطالب بأداء هجومي، وإبداع وتسديدات وتمريرات حاسمة، وبكل وضوح لم نصنع ما يكفي». وأضاف:«جعلنا الأمور صعبة علينا في العثور على اللاعبين في المساحات الوسطية. واجهنا صعوبة في فتح هذه المساحات. لعبنا ضد تشكيل دفاعي عميق 5 - 4 -.1 لم نستفد بما فيه الكفاية من عرض الملعب لإحداث الفارق، وكافح لاعبونا الهجوميون لإحداث الفرق». وتقبل توخيل أن غياب كين أضر بالفريق. وأكد:«لا يوجد في العالم يمكنه أن يهدد المرمى بنفس الطريقة (دون هاري كين). هذا أمر طبيعي. وفوق كل هذا، خرج هاري من الفريق، ففقدناه ليس كلاعب فقط، بل كشخصية أيضاً. يكون الأمر دائماً مقلقاً بعض الشيء إذا غادر القائد آخر تدريب بعد 15 دقيقة وابتعد عن التشكيلة». وأوضح توخيل:«يمكننا أن نفوز بمباريات من دون هاري. وسنفوز من دون هاري. وفزنا من دون هاري، ولكن بالطبع، يصبح الفوز بالمباريات أسهل بوجود هاري».