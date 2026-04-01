وودز يفضل الابتعاد بعد أزمة «سجن مارتن»

ميامي(أ ف ب)

أعلن نجم الجولف الأميركي تايجر وودز، أنه سيبتعد لفترة من أجل الخضوع للعلاج والتركيز على صحته، وذلك بعد توقيفه الأسبوع الماضي في فلوريدا بتهمة القيادة تحت تأثير مواد مخدّرة.

وكان وودز قد صدم بسيارته الرباعية الدفع مقطورة تُسحب بواسطة شاحنة صغيرة في جوبيتر آيلند بفلوريدا، قرب منزله.

اعتُبر المصنف الأول عالمياً سابقاً والمتوَّج بـ15 لقباً في البطولات الكبرى، في وضع غير طبيعي في موقع الحادث، وعُثر بحوزته على مسكّنات أفيونية، لكنه دفع ببراءته من تهمة القيادة تحت تأثير مواد مخدرة، مؤكداً للشرطة أنه كان يتصفح هاتفه ويغيّر قنوات الراديو.

وقال وودز في بيان الثلاثاء "أعرف وأتفهم مدى خطورة الوضع الذي أجد نفسي فيه اليوم".

وتابع "سأبتعد لفترة من الوقت للخضوع للعلاج والتركيز على صحتي. هذا ضروري حتى أتمكن من إعطاء الأولوية لصحتي والعمل نحو تعافٍ دائم".

وكان وودز (50 عاماً) قد تعرّض سابقاً لإصابات خطيرة في ساقه خلال حادث سيارة عام 2021 في كاليفورنيا.

وخلال الحادث الأخير، انقلبت سيارته على جانبها واضطر للخروج من باب الراكب الأمامي، من دون أن يُصب أو سائق الشاحنة بأذى.

وُجّهت إلى وودز تهم الاشتباه بارتكاب جنحة القيادة تحت التأثير وإلحاق أضرار بالممتلكات، إضافة إلى رفضه الخضوع لفحص قانوني بعدما أظهر فحص التنفّس خلوّ جسمه من الكحول.

ودفع وودز كفالة وخرج من سجن مقاطعة مارتن ليلة الجمعة.

وقدّم وودز مذكرة رسمية ببراءته أمام محكمة الدائرة في مارتن، وتخلى عن جلسة الاستماع المقررة، وطالب بمحاكمة أمام هيئة محلفين.

وجاء في تقرير الحادث الصادر عن شرطة مقاطعة مارتن أن وودز "صرّح بأنه كان يتصفح هاتفه المحمول ويغيّر محطة الراديو ولم ينتبه إلى أن المركبة أمامه كانت تبطئ".

وأشار عناصر الشرطة في التقرير إلى أن وودز كان "يتصبّب عرقاً"، ووصفوا حركاته بأنها "كسولة وبطيئة"، كما لاحظوا أن عينيه كانتا "محمرّتَين وزجاجيّتَين" وأنه كان "يعرج ويتمايل نحو اليمين" أثناء سيره.

وعُثر بحوزة وودز على قرصين من مسكن الهيدروكودون، وهو من الأدوية الأفيونية.

وعن حالته الطبية، جاء في التقرير "أفاد وودز بأنه خضع لسبع عمليات جراحية في الظهر وأكثر من 20 عملية في الساق... وأوضح أنه يعرج وأن كاحله يتيبّس أثناء المشي".

وكان وودز قد خضع لجراحة طارئة إثر إصابته بكسور متعددة في ساقه اليمنى وكاحل مهشّم بعد حادثه في كاليفورنيا عام 2021.

وعاد إلى المنافسات في بطولة الماسترز عام 2022 واحتل المركز 47 رغم معاناته من صعوبة كبيرة في إكمال 72 حفرة على ملعب أوغوستا الوطني.

ويُتوقع أن يحضر وودز الأسبوع المقبل عشاء الأبطال في أوغوستا قبيل انطلاق النسخة التسعين من بطولة الماسترز.

ولم يشارك وودز في أي بطولة جولف كبرى منذ بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2024، إذ تعرّض لتمزّق في وتر أخيل الأيسر في مارس 2025 وخضع لجراحة في الظهر في أكتوبر الماضي.

شارك الأسبوع الماضي في بطولة الجولف الداخلي عبر المحاكاة، وكان قد تحدّث عن احتمال عودته للمنافسة في الماسترز.

وكتب وودز الثلاثاء "أنا ملتزم بأخذ الوقت اللازم للعودة بحالة أكثر صحة وقوة وتركيزاً، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني".

وأضاف "أقدّر تفهّمكم ودعمكم، وأطلب احترام خصوصية عائلتي والمقرّبين مني ونفسي في هذا الوقت".