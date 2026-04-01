بطاقة المونديال تمنح العراقين عطلة يومين من الدوام الرسمي

بغداد (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في أرجاء العراق ليومي الأربعاء والخميس، بمناسبة تأهل المنتخب الوطني العراقي إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وطافت شوارع العراق صباح اليوم الأربعاء كرنفالات فرح، بعد إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية مباريات الملحق العالمي بتفوّق العراق على بوليفيا بهدفين، مقابل هدف واحد.

وحمل العراقيون أعلام العراق وطافوا الشوارع وهم يهتفون بأغانٍ شعبية، على وقع الموسيقى الشعبية والطبول، كما اكتظّت الشوارع بالسيارات وهي تحمل أعلاماً عراقية.

وأثنى العراقيون على الأداء الذي قدّمه لاعبو المنتخب العراقي في هذه المباراة التي أقيمت في مدينة مونتيري المكسيكية في وقت مبكر من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وقال السوداني: «نبارك لأبناء شعبنا الكريم الإنجاز الكروي الذي حققه أبطال منتخبنا الوطني بتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتحقيق حلم جماهيرنا التي كانت تتطلع لهذا الإنجاز الكبير». وأضاف في برقية تهنئة أن «تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم يُعد محطّة مهمّة في مسيرة الرياضة العراقية، ويرسّخ مكانة بلدنا في هذا المحفل العالمي، كما يؤكد الإرادة الصلبة لشبابنا الذي يحرص على رفع اسم العراق عالياً في جميع الميادين ومنها الميدان الرياضي».

وتابع: «لقد حرصنا منذ بدء التصفيات المؤهلة على تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني والاتحاد العراقي في هذه المهمة الوطنية، وكنا على ثقة تامة بقدرة أبطالنا على تحقيق الإنجاز والتأهل للمرة الثانية إلى نهائيات المونديال».

وقال السوداني: «بهذه المناسبة، كل التقدير والشكر للجماهير العراقية في كل مكان، التي دعّمت منتخبنا في جميع مهماته الوطنية ومشواره في التصفيات، وكذلك كل الشكر والامتنان للجماهير من البلدان الشقيقة والصديقة التي آزرت منتخبنا، والتي أكدت أن الرياضة ليست مجرد ميدان للمنافسة، وإنما جسر للمحبة والتواصل بين الشعوب».