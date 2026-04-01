«آزوري» يضيف إخفاقاً جديداً.. «خُماسية العذاب» و«أبطال الغياب»

عمرو عبيد (القاهرة)

في ليلةٍ باردة من ليالي زينيتسا، حيث دوّى ملعب «بيلينو بولي» بصرخات البهجة البوسنية، أُسدل الستار رسمياً على حلم إيطالي طال انتظاره، وتحوّل الأمل الهشّ إلى كابوسٍ بات التاريخ شاهداً على تكراره للمرة الثالثة على التوالي. ففي مشهدٍ درامي لم يكن يتمناه أحدٌ من عشّاق الكرة الكلاسيكية، خرج «الآزوري» من ملعب الغريم البوسني بخُفّي حنين، بعد أن أطاحت به ركلات الترجيح 4-1، إثر تعادلٍ مثيرٍ للأعصاب 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبهذا الخروج المؤلم، تُرسَم في سجلات التاريخ صفحةٌ سوداء جديدة، إذ باتت إيطاليا أول منتخبٍ فائزٍ بلقب كأس العالم يفشل في التأهل عبر التصفيات لثلاث نسخٍ متتالية من البطولة الكبرى، والحقيقة أن الرقم مُرٌّ، والوجع أعمق، خاصةً أن «الآزوري» سيقضي 16 عاماً كاملة بعيدةً عن مسارح المونديال، في غيابٍ ممتدٍّ يُرسّخ تاريخاً جديداً من العذاب لـ«الطليان».

وحين تُقلّب صفحات الغياب بين أبطال كأس العالم، تكشف أن «الآزوري»، رغم مرارة «الثُلاثية السوداء»، لا يحمل وحده وصمة «السجل الأسوأ»، فإيطاليا التي شاركت في 18 نسخة من أصل 23 حالياً، غابت عن «التاريخية الأولى» عام 1930 لصعوبات السفر، ثم أخفقت عام 1958 للمرة الأولى في التصفيات، قبل أن تتكرر «الفاجعة» ثلاث مرات متتالية، للمرة الأولى في تاريخ الأبطال، عبر نسخ 2018 و2022 وأخيراً 2026.

أما البرازيل، فوحدها تُحلّق في سماء الحضور المطلق، إذ لم تغِب قط عن «المونديال»، تليها ألمانيا التي لم تشارك عام 1930، ثم مُنعت من اللعب في 1950 في أعقاب الحرب، بينما انسحبت الأرجنتين طوعاً من ثلاث نسخ متتالية بين 1938 و1954، في واقع مُختلف تماماً عن الحصاد الإيطالي المُذل، وأخفق «راقصو التانجو» مرةً واحدة في التأهل عام 1970، لتبلغ مجموع غياباتها 4، وهو الرقم ذاته الذي تجاوزته إيطاليا مؤخراً، إذ تغيب للمرة الخامسة.

لكن في تاريخ الغياب الكبير، تتصدر منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا «قائمة الأسف»، إذ غاب كلٌّ منها عن ستّ نسخ، فـ«الديوك» فشل في التصفيات خمس مرات ابتداءً من 1962، مروراً بثنائيات السبعينيات والتسعينيات، وقبلها كان الغياب الغريب عن «مونديال 1950»، الذي أخفق في التأهل إليه، وبعدما وافق على دعوة «فيفا»، انسحب من المُشاركة في واقعة غريبة وطريفة في آن واحد!

كما عرف «لا روخا» الغياب منذ النسخة الأولى عام 1930، كحال كثير من ممثلي أوروبا الرافضين للمُشاركة في النُسخة اللاتينية، ثم تم إبعاده عن كأس العالم 1938 بسبب الحرب الأهلية، قبل أن يُخفق في تصفيات 1954 و1958 و1970 و1974، أما «الأسود الثلاثة»، فقد غاب عن النسخ الثلاث الأولى لعدم انتمائهم لـ«فيفا»، ثم أخفقوا في تصفيات 1974 و1978 و1994.

ويبقى أوروجواي، البطل التاريخي الأول ورائد «المونديال»، صاحب أثقل سجل في الغياب، إذ تخلّف عن ثماني نسخٍ كاملة، رفضاً تارةً في 1934، رداً على الغياب الأوروبي عن بطولته الأولى، واحتجاجاً تارة أخرى في 1938، بسبب قرارات الاتحاد الدولي المُتحيّزة في رأيه لـ«القارة العجوز»، ثم إخفاقاً في التصفيات في مناسبات عدة امتدت عبر أعوام 1958، 1978، 1982، 1994، 1998، وأخيراً 2006.