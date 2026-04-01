«الكاراتيه» يبحث استضافة الدوري العالمي للشباب 2027

علي معالي (أبوظبي)

يبحث اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي استضافة بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه في نسخة 2027، بعد النجاحات التي تحققت لهذه البطولة، والتي جرت على مدار عدة سنوات سابقة في إمارة الفجيرة، وآخرها نسخة 2026، وأظهرت البطولة العديد من نجوم اللعبة على مستوى العالم.

وشهد الاجتماع الذي حضره راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول لرئيس الاتحاد، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، ومريم الشامسي رئيسة لجنة المرأة، وأحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إلى جانب الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني، مناقشة العديد من الأمور الخاصة بلعبة الكاراتيه.

وتضمّنت المناقشات تحديد الموعد المناسب لإقامة نسخة 2027، كما تمّت الموافقة على استمرار بطولات الموسم الرياضي الحالي دون توقف وفق الخطة المعتمدة، وأوصى المجلس في نهاية الاجتماع بضرورة تحديد موعد لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين، تقديراً لدورهم البارز في إنجاح البطولة، وتعزيز الشراكات التي تسهم في استمرار النجاحات المستقبلية.

ووجه اللواء الرزوقي الشكر لجميع اللجان المنظمة لبطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه، التي استضافتها إمارة الفجيرة خلال فبراير الماضي، بصالة مجمع زايد الرياضي، وثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة العليا وفرق العمل وكافة الجهات الداعمة، مشيداً بالمستوى التنظيمي المتميّز، الذي أسهم في تقديم نسخة ناجحة من البطولة، عكست المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة رياضية عالمية، وسط إشادة واسعة من المشاركين والحضور، وهنأ مجلس الإدارة مريم الشامسي، عضو مجلس الإدارة، بمناسبة تعيينها عضواً في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للكاراتيه.