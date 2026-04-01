العين والجزيرة وبني ياس وحتا إلى المربع الذهبي لكأس الطائرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اكتمل عقد المربع الذهبي من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بتأهل الرباعي بني ياس والعين وحتا والجزيرة، عقب ختام مثير لمنافسات الدور ربع النهائي التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وجاء تأهل بني ياس على حساب منافسه الوصل بالفوز 3-1، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي العين، حيث حسم «السماوي» المواجهة بنتائج الأشواط (24-26,36-34,27-25,25-18).

واحتضنت الصالة ذاتها مواجهة الجزيرة والنصر، والتي حسمها «فخر أبوظبي» بالفوز 3-1 بنتائج الأشواط (18-25,25-23,30-28,27-25).

وعلى صالة نادي بني ياس، حجز العين مقعده في نصف النهائي بعد فوز مثير على شباب الأهلي بنتيجة 3-2، في مواجهة متكافئة جاءت أشواطها (25-19,17-25,25-20,24-26,15-13).

في المقابل، تأهل حتا على حساب عجمان بالفوز 3-1 في المباراة، التي أقيمت على صالة نادي الوصل، وحسم «الإعصار» المواجهة بنتائج الأشواط (25-22,24-26,25-20,30-28).

ويشهد الدور نصف النهائي، المقرر الثلاثاء المقبل، مواجهة الجزيرة والعين، فيما يلتقي بني ياس وحتا في المواجهة الثانية.

وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، المقررة على صالة نادي العين في السابعة من مساء الجمعة 17 أبريل.

وشهد الموسم الجاري تتويج النصر بلقبي كأس الاتحاد ودوري الرجال، بعدما فاز على بني ياس في نهائي الكأس بثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يتفوق على الجزيرة 3-1 في نهائي الدوري.