البطائح يغيّر أوراقه الهجومية في مواجهة كلباء

علي معالي (أبوظبي)

تشهد قائمة فريق البطائح تغيراً مهماً في خط الهجوم، بوجود الفرنسي نوها ديكو لأول مرة أساسياً في مباراة الجولة 21 أمام كلباء والمقررة يوم السبت المقبل على استاد خالد بن محمد بالشارقة، حيث يدفع المدرب فرهاد مجيدي بـ«ديكو» بدلاً من الفرنسي الآخر سيكو ليجا، المُعار من نادي كلباء، والذي تتعذّر مشاركته وفقاً لبنود عقده.

ويستمر غياب جيانلوكا مونيز لعدم شفائه بشكل نهائي من الإصابة التي لحقت مؤخراً في ركبته، فيما عدا ذلك فإن البطائح سيكون جاهزاً تماماً لمواجهة كلباء المرتقبة، كونها واحدة من أهم مباريات «الراقي»، والتي تحسم بشكل كبير بقاءه في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن جمع الفريق 17 نقطة فقط، وضعته في المركز الثالث عشر، وقبل الأخير في قائمة الترتيب، خصوصاً أن الفريق ينتظره في قادم المباريات مواجهات قوية، وهو ما دفع الجهاز الفني والإداري واللاعبين إلى الاعتراف بأن مباراة كلباء تمثّل عنق زجاجة مهماً للغاية، الأمر الذي انعكس على التدريبات اليومية التي يؤديها الفريق حالياً، والتي تميزت بالقوة والتركيز، مع التعامل خلال الفترة الحالية والمقبلة، مع كل مباراة على أنها نهائي بطولة.

وبعد أن حقق البطائح تعادلاً في الجولة الماضية مع النصر 1-1، أصبح أمام الفريق مهمة جديدة في كيفية جمع 8 نقاط خلال بقية مباريات الموسم، بداية من كلباء في الجولة 21 ونهاية بلقاء الجولة 26 أمام شباب الأهلي، مروراً بمباريات أخرى مع خورفكان، العين، دبا، والشارقة.