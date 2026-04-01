«الأبيض الأولمبي» ينهي معسكر العين بـ«الثلاثية العُمانية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم معسكره الإعدادي الداخلي في العين، بالفوز على ضيفه منتخب عُمان 3-1، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وافتتح «الأبيض الأولمبي» التسجيل في الدقيقة 27 عبر جونيور نداي، قبل أن يدرك المنتخب العُماني التعادل في الدقيقة 31 من ركلة جزاء نفذها يوسف الشبيبي. وفي الشوط الثاني، استعاد «الأبيض» تقدمه عند الدقيقة 66 بهدف سيف الكعبي، ثم عزز تفوقه بعدما تصدى الحارس راشد سالم لركلة جزاء في الدقيقة 68 نفذها عبدالهادي المنوري، قبل أن يعود جونيور نداي ويسجل الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71.

ومثّلت المواجهة ختاماً لمعسكر «الأبيض الأولمبي» الذي انطلق الأسبوع الماضي بمشاركة 26 لاعباً، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية الـ20 المقررة في مدينة ناغويا اليابانية، خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، إضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، والتي تشكّل الهدف الأبرز للمرحلة المقبلة.

كما حملت المباراة أهمية خاصة، كونها الأولى للمنتخب تحت قيادة مدربه الوطني سليمان البلوشي، الذي تولى المهمة خلفاً للأوروجوياني مارسيلو برولي، عقب قرار اتحاد الكرة بإنهاء التعاقد معه بعد ختام مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

واستثمر الجهاز الفني فترة المعسكر في رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب تقييم مستويات اللاعبين، خاصة العناصر الجديدة، بهدف تعزيز الانسجام وتجربة عدد من الخيارات قبل الدخول في المرحلة الرسمية المقبلة.