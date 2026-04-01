«أدنوك للمحترفين» يحقق أعلى قيمة سوقية خلال 2026

«أدنوك للمحترفين» يحقق أعلى قيمة سوقية خلال 2026
1 ابريل 2026 14:19

أبوظبي (وام)
احتفظ دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بأعلى قيمة سوقية له خلال عام 2026، والتي بلغت 361.57 مليون يورو، وذلك وفقاً لأحدث إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصاءات الفرق و اللاعبين.
وكانت القيمة السوقية للمسابقة قد بلغت 346.47 مليون يورو في بداية العام الجاري، إلا أنها ارتفعت لتصل إلى هذا الرقم مع نهاية شهر مارس الماضي.
يتصدر فريق الجزيرة القائمة لأعلى الأندية من حيث القيمة السوقية في المسابقة، بقيمة 48.75 مليون يورو، يليه شباب الأهلي بـ42.80 مليون يورو، ثم الوصل بـ42.73 مليون يورو، ثم الوحدة بـ36.13 مليون يورو، ويأتي الشارقة في المركز الخامس بقيمة 35.28 مليون يورو، ثم العين في المركز السادس ب 34.23 مليون يورو.
كما يتصدر سيمون بانزا، لاعب الجزيرة، قائمة أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية بقيمة 11 مليون يورو، ويليه لاعب شباب الأهلي سردار أزمون بـ7 ملايين يورو، ثم سفيان رحيمي لاعب العين، وفابيو ليما لاعب الوصل بـ 6 ملايين يورو لكل منهما.

«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
