«ثنائي دوري أدنوك» يحتفلان بالتأهل إلى مونديال 2026

معتصم عبدالله (أبوظبي)

احتفل ثنائي دوري أدنوك للمحترفين، مهند علي لاعب منتخب العراق ونادي دبا، وسيمون بانزا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية ونادي الجزيرة، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، لينضما إلى قائمة متزايدة من نجوم «دورينا» الحاضرين في الحدث العالمي.

ويعزّز هذا التأهل حضور لاعبي دوري أدنوك في المونديال، إلى جانب أسماء بارزة ضمنت مشاركتها مسبقاً، مثل ثنائي العين سفيان رحيمي مع منتخب المغرب، وكاكو مع منتخب باراجواي.

وساهم مهند علي في تأهل منتخب العراق، بعدما شارك بديلاً في الدقيقة 66 خلال مواجهة بوليفيا، التي انتهت بفوز «أسود الرافدين» 2-1، في نهائي المسار الثاني من الملحق العالمي، والذي أقيم في مدينة مونتيري المكسيكية.

وافتتح علي الحمادي التسجيل للعراق بعد مرور 10 دقائق، قبل أن تدرك بوليفيا التعادل عبر موزيس بانياجوا في الدقيقة 38، فيما سجّل القائد أيمن حسين هدف الفوز في الدقيقة 53 بتسديدة قريبة، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى المونديال.

ويخوض منتخب العراق النهائيات ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج، في مشاركة تاريخية هي الثانية في تاريخه بعد ظهوره الوحيد في نسخة 1986 بالمكسيك، والأولى بعد غياب دام أربعة عقود.

في المقابل، احتفل سيمون بانزا بتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عاماً، عقب فوزه على جامايكا 1-0 بعد التمديد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أكرون» قرب جوادالاخارا المكسيكية.

ورغم بقاء بانزا على مقاعد البدلاء، إلا أن منتخب بلاده حسم المواجهة بهدف المدافع أكسل توانزيبي في الدقيقة 100، بعد متابعته كرة من ركلة ركنية، ليمنح «الفهود» بطاقة التأهل إلى النهائيات.

وسيخوض منتخب الكونغو المنافسات ضمن المجموعة الحادية عشرة إلى جانب البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان، في مشاركة تعيد المنتخب إلى الساحة العالمية بعد غياب طويل.

وعبّر نادي الجزيرة عن فخره بتأهل لاعبه، حيث نشر عبر حساباته الرسمية: «منتخب الكونغو الديمقراطية يحجز مقعده في كأس العالم.. تهانينا لنجم فخر أبوظبي سيمون بانزا».

ويؤكد هذا الحضور المتزايد للاعبي دوري أدنوك في كأس العالم 2026، المكانة المتنامية للدوري الإماراتي، وقدرته على استقطاب لاعبين مؤثّرين يسهمون في صناعة الفارق مع منتخباتهم على الساحة الدولية.