«الفراعنة» يعيد فرنسا إلى صدارة تصنيف الفيفا بعد 8 سنوات

باريس (أ ف ب)

تصدّر المنتخب الفرنسي التصنيف العالمي للمنتخبات للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمرة الأولى، منذ تتويجه بمونديال روسيا 2018، بفضل فوزه في وديتيه أمام البرازيل وكولومبيا، قبل أقل من شهر على انطلاق مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان رجال المدرب ديدييه ديشامب ألحقوا خسارة مهمة بالبرازيل 2-1، وكرروا الأمر ذاته أمام كولومبيا 3-1 في جولة على الأراضي الأميركية.

وتقدّمت فرنسا إلى صدارة الترتيب برصيد 1877.32 نقطة، بفارق نقطة عن إسبانيا، بطلة أوروبا، التي اكتفت بالتعادل السلبي مع مصر الثلاثاء بعد الفوز على صربيا 3-0 الأسبوع الماضي، حيث ساعده هذا التعادل في الارتقاء إلى قمة التصنيف.

ولم ينجح زملاء كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، في احتلال المركز الأول في التصنيف العالمي منذ سبتمبر 2018، عقب إحرازهم لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم في روسيا.

وتراجعت الأرجنتين التي اكتسحت زامبيا 5-0 بقيادة نجمها ليونيل ميسي، وتستعد للدفاع عن لقبها في الصيف خلال العُرس الكروي، إلى المركز الثالث برصيد 1874.81 نقطة، متأخرة بفارق 2.5 نقطة عن فرنسا.

وحافظ المغرب على المركز الثامن في الترتيب العام والأول عربياً (1755.87 نقطة) بعدما حقق باكورة انتصاراته بقيادة مدربه الجديد محمد وهبي على الباراغواي 2-1 في لنس الثلاثاء، بعدما كان استهل خليفة المدرب السابق وليد الركراكي مهامه الفنية بتعادله مع الإكوادور 1-1 في مدريد.

ولدى العرب، تحتل الجزائز المركز الثامن والعشرين برصيد 1564.26 نقطة أمام مصر (1563.24 نقطة)، بينما تأتي تونس في المركز الـ 44 أمام قطر (55) فالعراق (57) الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1986 في المكسيك.