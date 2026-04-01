«إصابات أم إجراء احترازي».. 11 لاعباً من أرسنال يغيبون عن المشاركة الدولية



معتز الشامي (أبوظبي)

انسحب 11 لاعباً من أرسنال من المشاركة الدولية هذا الشهر، فهل يواجه فريق المدفعجية أزمة إصابات؟ أم أن الأمر مجرد إجراء احترازي يتم اتخاذه نظراً لأهمية هذا الموسم؟ وتم استدعاء 228 لاعباً من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لتمثيل منتخباتهم الوطنية، انسحب 23 منهم لاحقاً بسبب الإصابات، ونصفهم تقريباً من لاعبي أرسنال.

وبعد خسارة نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي مطلع هذا الشهر، أكد المدافع ويليام ساليبا عدم انضمامه إلى المنتخب الفرنسي، ثم انسحب زميله في قلب الدفاع جابرييل من تشكيلة المنتخب البرازيلي.

وانضم إليهم لاحقاً مهاجم إنجلترا إيبيريتشي إيزي، ولاعب خط وسط النرويج مارتن أوديجارد، ومدافع هولندا يوريان تيمبر، إضافة إلى مهاجم بلجيكا لياندرو تروسارد.

وبعد انضمام اللاعبين إلى منتخباتهم الوطنية، انسحب 5 لاعبين آخرين من آرسنال: ثلاثي إنجلترا ديكلان رايس، وبوكايو ساكا، ونوني مادويكي، إضافة إلى الإسباني مارتن زوبيميندي، والإكوادوري بييرو هينكابي، فهل يعني هذا أن أرسنال يعاني من أزمة إصابات، أم أنهم يتخذون إجراءات ذكية بالحرص على لياقة لاعبيهم؟ وتزامن انسحاب اللاعبين مع سعي أرسنال الحثيث هذا الموسم للفوز بـ3 ألقاب، بما في ذلك محاولته التتويج بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع تبقّي 7 مباريات، علماً بأن فريق بيب جوارديولا لديه مباراة مؤجلة.

كما يحلّ أرسنال ضيفاً على سبورتينج لشبونة البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد 3 أيام من مواجهة ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 4 أبريل.

وصرّح توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، بأنه «يتفهم» الشكوك التي قد تحوم حول انسحاب لاعبي أرسنال، لكنه أكد أنه «لا يوجد لديه أي سبب للشك» في صدقهما معه ومع الجهاز الطبي بخصوص رايس وساكا.

وعانى فريق ميكيل أرتيتا من الإصابات خلال فترات التوقف الدولي في وقت سابق من هذا الموسم، حيث تعرّض القائد أوديجارد، إضافة إلى جابرييل وتيمبر وريكاردو كالافيوري لاعب المنتخب الإيطالي، لإصابات.

وتنصّ لوائح «فيفا» على وجوب التحاق اللاعبين بمنتخباتهم الوطنية عند استدعائهم. ويحق للمنتخبات الوطنية طلب إجراء فحوصات طبية خاصة بها للاعبين للتأكد من عدم انسحابهم بسبب الإصابة، كما يمكن التوصل إلى اتفاقيات مع المنتخبات الوطنية بشأن اللاعبين الذين يعانون من إصابات طفيفة، ووصف السير أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد، المباريات الودية الدولية ذات مرة بأنها «مضيعة للوقت»، ودار جدل كثير حول عدد لاعبي أرسنال الذين انسحبوا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ولكن لكل لاعب عذره الخاص، وقد خضعوا جميعاً للتقييم.

وقد يشكّك البعض في بعض هذه الانسحابات، ولكن باستثناء المهاجم فيكتور جيوكيريس، الذي لا يزال مع منتخب السويد، فإن 9 من لاعبي أرسنال المنسحبين هم مَنْ بين أكثر 10 لاعبين مشاركة في المباريات هذا الموسم.

وبعد خسارة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة خلال فترات التوقف الدولي السابقة، سيكون أرتيتا سعيداً بالحذر الذي يُظهره مع نجومه في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.