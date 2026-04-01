بطاقة المونديال توحد الكونغو في اللحظة الخالدة

جوما(أ ب)

عمت الفرحة في الكونغو الديمقراطية أمس الثلاثاء، بعد أن أرسل هدف في الدقيقة المائة ضد جامايكا البلاد الأفريقية مرة أخرى إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.

في أنحاء البلاد، رقص الناس، وصاحوا، واحتضن بعضهم بعضاً في لحظة نادرة من الفرح لأمة عانت من الصراعات في مناطقها الشرقية الغنية بالمعادن.

وتأهلت الكونغو إلى كأس العالم بفضل هدف أحرز في الوقت الإضافي من قبل أكسل توانزيبي إثر ركلة ركنية، ليضمن الفوز 1 / صفر على جامايكا في مباراة أقيمت مساء الثلاثاء في جوادالاخارا، المكسيك.

جلب ذلك الهدف والانتصار على جامايكا ارتياحاً هائلاً لملايين المواطنين في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، الذين اعتادوا طويلاً على أخبار تمرد ميليشيات "إم 23" المدعومة من رواندا في مواجهة القوات الحكومية في الشرق، في صراع استمر لعقود وأسفر عن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح ما لا يقل عن 7 ملايين شخص.

وكانت آخر مرة شارك فيها المنتخب الكونغولي في كأس العالم في نسخة 1974 في ألمانيا.

ووقتها، كان لدى البلاد اسم آخر هو زائير. كما أن الواقع كان مختلفاً عن الحالي، حيث تسيطر الميليشيات المدعومة من رواندا على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن.

قال ألين كاجاما، وهو سعيد للغاية في أحد الحانات بمدينة جوما، بؤرة العنف التي تسيطر عليها الميليشيات منذ أكثر من عام: "انظروا إلى هذا الجمع، نحن مفعمون بالفرح لأن النصر لنا، نحن سعداء جداً". وأضاف :"مر وقت طويل منذ أن ابتسمنا، ولكن اليوم نحن سعداء". كما وحد هذا الفوز البلاد، حيث نال استحسان كل من الحكومة والمتمردين. أظهرت مقاطع الفيديو رئيس الكونغو، فيليكس تشيسكيدي، وهو يحتضن ويحتفل مع جماهير ومسؤولي كرة القدم، فيما أشادت حكومته بالفريق على فوزه.

وقال المتحدث باسم ميليشيات "إم 23" ، لورنس كانيوكا، لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" إن الأمة بأسرها متحمسة للفريق. وذكر كانيوكا :" الأمر يتعلق بالفرح، إنه من دواعي السرور أن يمثل منتخب الكونغو الوطني في كأس العالم القادم".

ومنذ يناير 2025، اندلعت المعارك بين القوات المسلحة الكونغولية وميليشيات إم 23، بعد أن اجتاح المتمردون المنطقة الشرقية في هجمات خاطفة واستولوا على المدن الرئيسية جوما وبوكافو.

واستمر الصراع رغم الهدنة التي توسطت فيها أميركا وقطر. ولا تزال الاشتباكات والغارات الجوية بالطائرات المسيرة مستمرة، بما في ذلك غارة في فبراير أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في صفوف المتمردين. وبفوزه في الملحق العالمي، تأهل المنتخب الكونغولي للمشاركة في المجموعة الحادية عشرة مع منتخبات كولومبيا والبرتغال وأوزبكستان.

بينما كان فريقه يحتفل ويرقص في ملعب أكرون في جوادالاخارا بالمكسيك، ظل الكثيرون ملتصقين بشاشاتهم، متمسكين بالإثارة التي تمنوا ألا تنتهي. وقال كريستيان ميهيجو، أحد المشجعين في جوما :" اليوم حقاً يوم تاريخي، نحن مليئون بالفرح كما ترون. لقد كان والدانا آخر من شاهدنا في كأس العالم، لكن اليوم نحن جزء من قصة سنرويها لأطفالنا".