الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وزير الرياضة الإيطالي يدعو جرافينا للتنحي

1 ابريل 2026 16:46

ميلانو (إيطاليا)(أ ف ب)
دعا وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي الأربعاء، رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم جابرييلي جرافينا إلى التنحّي من منصبه، وذلك بعد فشل بطل العالم أربع مرات في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة توالياً.
وسقط الـ"الآزوري" مجدداً في الملحق، وهذه المرة بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك الثلاثاء، ليغيب بذلك عن النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف.
وأكد رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي جرافينا أنه لن يستقيل، مشيراً إلى عقد اجتماع للمجلس الأسبوع المقبل سيحسم بقاءه من عدمه.
وقال أبودي في بيان "من الواضح أن كرة القدم الإيطالية بحاجة إلى إعادة بناء من الأساس، وهذا يبدأ بتغيير في قمة الهرم داخل الاتحاد".
وتأتي تصريحات أبودي وسط توتر بين الحكومة الإيطالية وجرافينا الذي هاجم عقب الهزيمة أمام البوسنة، ما اعتبره نقصاً في دعم الدولة لكرة القدم.
كما اعتبر جرافينا أن الرياضات الأخرى "هواة" و"رياضات دولة" مقارنة بكرة القدم، بسبب العدد الكبير من الرياضيين وخصوصاً الأولمبيين الذين يعملون شكلياً ضمن الأجهزة العسكرية والأمنية الإيطالية.
وحصدت إيطاليا عدداً قياسياً بلغ 30 ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في ميلانو-كورتينا، بينها 10 ذهبيات، كما أنهت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 وفي رصيدها 40 ميدالية.
وتملك إيطاليا أيضاً نخبة من الرياضيين في مجموعة واسعة من الرياضات، أبرزهم نجم كرة المضرب يانيك سينر المتوج بأربعة ألقاب كبرى.
وأضاف أبودي "أعتقد أنه من الخطأ التنصُّل من مسؤولية الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة، واتهام المؤسسات بالتقصير المزعوم، مع التقليل من أهمية واحترافية الرياضات الأخرى"، علماً بأنه يتولى منصب وزير الرياضة في حكومة جورجا ميلوني اليمينية المتشددة منذ 2022.
وكانت لاعبة التزلج السريع على الجليد فرانتشيسكا لولّوبريجيدا الفائزة بذهبيتين أولمبيتين هذا الشتاء، من بين العديد من الرياضيين الذين ردّوا على تصريحات جرافينا، وكتبت بسخرية على إنستجرام "أنا هاوية".

أخبار ذات صلة
مالديني وديل بييرو وألبرتيني في سباق رئاسة اتحاد الكرة الإيطالي
هل يعود كونتي لتدريب منتخب إيطاليا من جديد؟
جابرييلي جرافينا
منتخب إيطاليا
كأس العالم 2026
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©