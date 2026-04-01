عبدالله البستكي بطل كأس ولي عهد دبي للقدرة

عصام السيد (دبي)

توّج الفارس عبد الله عبد الرحمن اليستكي على صهوة «بوليو شارلس» لإسطبلات «إم آر إم» بإشراف إسماعيل محمد، بلقب سباق الكأس الرئيس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، لمسافة 120 كلم، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 136 فارساً وفارسة.

شهد الفعاليات وتوَّج الفائزين الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، وأحمد الكعبي مدير نادي دبي للفروسية، وأحمد سعيد الفلاسي مدير المشاريع المشتركة والعلاقات الاستراتيجية لشركة إعمار العقارية.

ونظّم السباق الذي يأتي في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، برعاية شركة إعمار رائدة التطوير العقاري، ويعتبر السباق أحد أبرز فعاليات القدرة بروزنامة الموسم.

وانتزع عبد الله البستكي بطل السباق اللقب، بعد أن قطع المسافة الكلية للسباق بزمن قدره ساعة 4:23:28 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.33 كلم/ ساعة، تلاه في المركز الثاني الفارسة ليا فاندكركوف على صهوة «مون شادو» لإسطبلات «إف 3» بزمن قدره 4:23:57 ساعة، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارس محمد عادل الحوسني على صهوة «أس سي بونيتو» لإسطبلات «الريف العجبان» بزمن قدره 4:24:16 ساعة.

وجاء السباق مثيراً منذ انطلاقته حتى آخر مرحلة، حيث لم يكن الفارق كبيراً بين أصحاب الصدارة، وحلّ البطل البستكي في المركز 23 في المرحلة الأولى، والمركز 15 في المرحلة الثانية، قبل أن يسيطر على الصدارة في المرحلتين الثالثة والرابعة الأخيرة.

ويتضمن مهرجان ولي عهد دبي لسباقات القدرة والتحمل أربعة سباقات، وقد انطلق في 23 مارس بسباق السيدات لمسافة 120 كيلومتراً، والذي فازت به الفارسة سارة عبدالواحد من إسطبلات إيه بي إتش على صهوة «واي وارد»، واستؤنف المهرجان بعد فترة من سوء الأحوال الجوية بكأس اليمامة للأفراس في 30 مارس، وهو السباق الذي فازت به إسطبلات (إم 7) للقدرة والتحمل عبر الفارس حمدان أحمد بن حرمش المنصوري على صهوة «أس دبليو جاشفيا AA 50»، وفازت فاطمة جاسم المري بسباق الإسطبلات الخاصة في 31 مارس على صهوة «سيليبريتا» لإسطبلات إس إم.