الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي للشطرنج» يختتم بطولات شهر مارس بتتويج الفائزين

1 ابريل 2026 18:41


أبوظبي (وام)
اختتم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية مساء أمس فعاليات بطولات شهر مارس، بتتويج الفائزين ضمن المبادرات التي تستهدف استمرار النشاط، وتوفير منصة محفزة للعبة.
وشارك في منافسات الهواة 86 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، على مدار 4 أيام في مقر النادي، بالتعاون مع مدرسة، «سما الدولية»، وفازت بالمركز الأول الفلبينية شيرين بارتولا، وحصدت مواطنتها أوبادو شيان المركز الثاني، وجاءت ثالثة الهندية ياشوانت سارافانان.
وأسفرت جوائز الفئات الخاصة، عن فوز اللاعب سلطان الحوسني واللاعبة الريم الحمادي بأفضل مشاركة ضمن فئة الناشئين، والهندي جان تاناف، واللاعبة شيم جول شريفي من طاجيكستان بجائزتي الأفضل لفئة 10 سنوات.
كما أقيم اللقاء التنافسي بين الفريق الأول للنادي وفريق الجاليات المقيمة، على مدار 5 أيام، بواقع جولتين يومياً بنظام «الكل ضد الكل»، وتفوق فيها فريق الجاليات بنتيجة 32 مقابل 18.
وأعلن نادي أبوظبي للشطرنج استمرار لقاء الأستاذة الدولية الكبيرة روضة عيسى السركال والاستاذة الدولية الأرمنية سوزانا جابونيان، وسط أجواء قوية من المنافسة وصولا إلى اليوم الختامي السبت المقبل.
وتوج الفائزين سعيد أحمد الخوري، المدير التنفيذي للنادي، وأثنى على التنوع المميز في البطولات، والمشاركة الكبيرة للاعبين واللاعبات في 3 بطولات، وقال إنها تسهم في تحفيز الجميع للانضمام إلى الفعاليات التي ينظمها النادي على مدار الموسم.

