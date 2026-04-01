سلطان بن حمدان يتوج الفائزين في يوم السيوف بـ«ختامي المرموم» للهجن



علي معالي (دبي)



توج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الفائزين في اليوم الختامي لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، والذي شهد مشاركة 1061 مطية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، كما توج الفائزين الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وكتبت «ميادة» فصلاً جديداً من فصول المجد لشعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند، بانتزاعها أغلى رموز القبائل «سيف ختامي المرموم 2026» للحول المفتوح، وجائزة خمسة ملايين درهم في الشوط السادس، بعد معركة حبست الأنفاس قطعت خلالها مسافة الـ 8 كيلومترات في زمن قدره 12:02:9 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في اليوم، وفي الشوط الخامس المخصص للزمول المفتوح، نجح «فريح» في إهداء مالكه منصور سعد بن قذله الأحبابي البندقية وجائزة الـ 1.5 مليون درهم، مسجلاً توقيتاً زمنياً بلغ 12:31:1 دقيقة.

وافتتح «سرحان» سجل رموز الكبار في الشوط الأول بانتزاعه «شداد الزمول للإنتاج» ومليون درهم بشعار علي سهيل اليبهوني الظاهري، محققاً زمناً قدره 12:27:9 دقيقة.

وأعلنت «إعلان» عن نفسها بطلةً لشوط «سيف الحول للإنتاج» وجائزة المليوني درهم في الشوط الثاني، لتهدي الفوز لمالكها حمد محمد سهيل العامري بتوقيت 12:20:2 دقيقة،

وعلى صعيد رموز الحول والزمول المحليات، واصل شعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند تألقه اللافت بحصده «خنجر الحول المحليات» في الشوط الرابع عبر «ترسانة» بتوقيت 12:10:1 دقيقة.

وطار «مذهل» بـ «شداد الزمول المحليات» في الشوط الثالث ليهدي الناموس ومليون درهم لمالكه محمد فرج علي بن حموده الظاهري بزمن 12:26:7 دقيقة.

وفي الفترة الصباحية أوفت أشواط العمالقة المؤجلة بوعودها في مستهل منافسات سن الحول والزمول، وفرض شعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند سيطرته المطلقة على صدارة الشوطين الأول والثاني، حيث استهلت «ساسكو» رحلة النواميس بانتزاع المركز الأول في شوط الحول المحليات بتوقيت قدره 12:21:0 دقيقة.

وعززت «ايقونه» التفوق بذات الشعار في الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات، مسجلة الزمن الأفضل في الانطلاقات بلغ 12:15:0 دقيقة.

وفي تحديات الزمول، أعلن «معتاد» حضوره القوي بشعار حمد غانم علي حموده الظاهري، بعدما تربع على عرش الشوط الثالث للمحليات بتوقيت بلغ 12:32:9 دقيقة.

واختتم «عكراش» رباعية الأشواط الرئيسية الأولى بإهدائه الناموس لمالكه سالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي، بعدما حسم صدارة الشوط الرابع المخصص للزمول المهجنات في زمن قدره 12:29:0 دقيقة.

وتتجه أنظار أهل الهجن وعشاق الأصالة، مساء الغد، نحو المرموم لمتابعة اليوم الختامي وصراع هجن أصحاب السمو الشيوخ على سيف الإمارات، حيث تشهد الفترة المسائية أربعة أشواط ختامية على أرضية الثمانية كيلومترات، لتستهل الشعارات الكبرى رحلة البحث عن المجد بالشداد في شوط الزمول المحليات، يتبعه صراع الأمتار الأخيرة على الخنجر في تحدي الحول المحليات.

ومع تصاعد وتيرة الإثارة، تنتقل الأنظار إلى شوط الزمول المفتوح، حيث البندقية الذهبية والجائزة المليونية.

وعند خط النهاية في الشوط الرابع، تُحبس الأنفاس ويُكتب التاريخ، حيث تتنافس نخب المطايا في الشوط المفتوح على الرمز الأسمى والمطلب الأغلى، سيف الإمارات وجائزة المليوني درهم، في اختبار حقيقي يتوج في ختامه الفائز بالرمز الأغلى، معلناً ختاماً يليق بمقام هجن أصحاب السمو الشيوخ.