وفاة تشانج أونج عضو اللجنة الأولمبية الدولية السابق



سيؤول (أ ب)

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم، وفاة تشانج أونج، العضو الكوري الشمالي السابق في اللجنة، والذي قاد في السابق تبادلات رياضية مع كوريا الجنوبية، بما في ذلك مسيرات مشتركة لرياضيي البلدين في الألعاب الأولمبية، عن عمر يناهز 87 عاماً.

وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، عن حزنها الشديد لوفاة تشانج يوم الأحد الماضي، وأضافت أنه سيتم تنكيس العلم الأولمبي لمدة ثلاثة أيام في البيت الأولمبي بمدينة لوزان السويسرية.

ولم يوضح بيان اللجنة الأولمبية الدولية سبب وفاة تشانج، ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أي خبر عن وفاته.

وولد تشانج عام 1938، وكان في الأساس لاعب كرة سلة، وقائداً لمنتخب بلاده، وبعد اعتزاله، اتجه للإدارة في ألعاب القوى، وشغل منصب نائب وزير الرياضة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لكوريا الشمالية، ونائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وفي عام 1996، تم انتخاب تشانج عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية.

وبصفته العضو الوحيد لكوريا الشمالية في تاريخ اللجنة الأولمبية الدولية، مثّل بلاده في المحافل الرياضية الدولية، وترأس العديد من المحادثات، التي اتسمت بالصعوبات في كثير من الأحيان، مع كوريا الجنوبية لتعزيز برامج التبادل والتعاون الرياضي بين البلدين المتنافسين. وكانت أبرز نتائج هذه الجهود الدبلوماسية في دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، عندما سار رياضيو الكوريتين معاً تحت «علم الوحدة» الذي يرمز إلى شبه الجزيرة الكورية خلال حفلي الافتتاح والختام.