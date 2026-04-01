الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الرياضة

وفاة تشانج أونج عضو اللجنة الأولمبية الدولية السابق

1 ابريل 2026 19:55


سيؤول (أ ب)
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم، وفاة تشانج أونج، العضو الكوري الشمالي السابق في اللجنة، والذي قاد في السابق تبادلات رياضية مع كوريا الجنوبية، بما في ذلك مسيرات مشتركة لرياضيي البلدين في الألعاب الأولمبية، عن عمر يناهز 87 عاماً.
وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، عن حزنها الشديد لوفاة تشانج يوم الأحد الماضي، وأضافت أنه سيتم تنكيس العلم الأولمبي لمدة ثلاثة أيام في البيت الأولمبي بمدينة لوزان السويسرية.
ولم يوضح بيان اللجنة الأولمبية الدولية سبب وفاة تشانج، ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أي خبر عن وفاته.
وولد تشانج عام 1938، وكان في الأساس لاعب كرة سلة، وقائداً لمنتخب بلاده، وبعد اعتزاله، اتجه للإدارة في ألعاب القوى، وشغل منصب نائب وزير الرياضة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لكوريا الشمالية، ونائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وفي عام 1996، تم انتخاب تشانج عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية.
وبصفته العضو الوحيد لكوريا الشمالية في تاريخ اللجنة الأولمبية الدولية، مثّل بلاده في المحافل الرياضية الدولية، وترأس العديد من المحادثات، التي اتسمت بالصعوبات في كثير من الأحيان، مع كوريا الجنوبية لتعزيز برامج التبادل والتعاون الرياضي بين البلدين المتنافسين. وكانت أبرز نتائج هذه الجهود الدبلوماسية في دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، عندما سار رياضيو الكوريتين معاً تحت «علم الوحدة» الذي يرمز إلى شبه الجزيرة الكورية خلال حفلي الافتتاح والختام.

أخبار ذات صلة
إعادة انتخاب كيم جونج أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق قاذفات صواريخ متعددة
اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية الدولية
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©