الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

صافرة مصرية لقمة اتحاد العاصمة وآسفي المغربي في «الكونفدرالية»

1 ابريل 2026 20:33

 

القاهرة (د ب أ)
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، طاقم تحكيم مصرياً لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأوليمبيك آسفي المغربي في ذهاب قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الطاقم المصري يضم كلاً من أمين عمر حكماً للساحة، محمود أبوالرجال مساعداً أول، أحمد حسام طه مساعداً ثانياً، محمد معروف حكماً رابعاً، محمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، وحسام عزب حجاج حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.
وتقرر إقامة المباراة في العاصمة الجزائرية 11 أبريل الحالي، بينما يحل الفريق الجزائري ضيفاً على ملعب «المسيرة» بمدينة آسفي المغربية في مواجهة الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.
يذكر أن الفائز من الفريقين سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري.

أخبار ذات صلة
رئيس اتحاد كرة يهرب مع أسرته بـ«مليون دولار»!
تزايد أخطاء الحكام وتقنية الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي
الكرة المصرية
حكام كرة القدم
الكونفدرالية الأفريقية
الكرة الأفريقية
أسفي
اتحاد العاصمة
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©