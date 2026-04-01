صافرة مصرية لقمة اتحاد العاصمة وآسفي المغربي في «الكونفدرالية»

القاهرة (د ب أ)

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، طاقم تحكيم مصرياً لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأوليمبيك آسفي المغربي في ذهاب قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الطاقم المصري يضم كلاً من أمين عمر حكماً للساحة، محمود أبوالرجال مساعداً أول، أحمد حسام طه مساعداً ثانياً، محمد معروف حكماً رابعاً، محمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، وحسام عزب حجاج حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

وتقرر إقامة المباراة في العاصمة الجزائرية 11 أبريل الحالي، بينما يحل الفريق الجزائري ضيفاً على ملعب «المسيرة» بمدينة آسفي المغربية في مواجهة الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

يذكر أن الفائز من الفريقين سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري.