الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فتح المرحلة الأخيرة لبيع التذاكر في مونديال 2026

1 ابريل 2026 21:16


واشنطن (أ ف ب)
بدأت المرحلة الرابعة والأخيرة من بيع تذاكر مونديال 2026 اليوم حسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من دون أن يحدد عددها، وأوضحت الهيئة العالمية في بيان أن هذه المرحلة من البيع «في اللحظات الأخيرة» فتحت على الموقع الرسمي، مضيفة أن التذاكر تباع «وفق مبدأ الأولوية بالأسبقية» وحتى نهاية المنافسات 19 يوليو.
وتابعت أنه حتى الموعد المحدد، تم توجيه المشترين إلى صفحة «انتظار» لـ«الاصطفاف في الطابور» إلى حين السماح لهم بالدخول إلى الموقع، موضحة «سيظهر عدّاد تنازلي قبل التمكن من الدخول إلى مرحلة بيع التذاكر. وبعد انتهاء العد التنازلي، سيكون زر دخول متاحاً لمدة خمس دقائق».
وحسب فيفا، سيتم طرح تذاكر للبيع تدريجياً، بما في ذلك أحياناً لمباريات تقام في اليوم نفسه.
وخلال المرحلة الوحيدة من البيع التي اعتمدت آلية الاختيار العشوائي، في يناير وفبراير، بيع أكثر من مليون تذكرة مقابل أكثر من 500 مليون طلب، وفق فيفا.
وبالمجمل، يتوقع بيع نحو سبعة ملايين تذكرة، أخذاً في الاعتبار سعة الملاعب الستة عشر التي تحتضن المنافسة.
وأثارت مسألة التذاكر جدلاً واسعاً، إذ وجهت اتهامات إلى فيفا بعرض التذاكر بأسعار باهظة، في تجاهل للوعود التي قطعت عند إسناد تنظيم البطولة إلى الدول الثلاث المضيفة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أخبار ذات صلة
مونديال 2026
فيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©