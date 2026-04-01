فتح المرحلة الأخيرة لبيع التذاكر في مونديال 2026



واشنطن (أ ف ب)

بدأت المرحلة الرابعة والأخيرة من بيع تذاكر مونديال 2026 اليوم حسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من دون أن يحدد عددها، وأوضحت الهيئة العالمية في بيان أن هذه المرحلة من البيع «في اللحظات الأخيرة» فتحت على الموقع الرسمي، مضيفة أن التذاكر تباع «وفق مبدأ الأولوية بالأسبقية» وحتى نهاية المنافسات 19 يوليو.

وتابعت أنه حتى الموعد المحدد، تم توجيه المشترين إلى صفحة «انتظار» لـ«الاصطفاف في الطابور» إلى حين السماح لهم بالدخول إلى الموقع، موضحة «سيظهر عدّاد تنازلي قبل التمكن من الدخول إلى مرحلة بيع التذاكر. وبعد انتهاء العد التنازلي، سيكون زر دخول متاحاً لمدة خمس دقائق».

وحسب فيفا، سيتم طرح تذاكر للبيع تدريجياً، بما في ذلك أحياناً لمباريات تقام في اليوم نفسه.

وخلال المرحلة الوحيدة من البيع التي اعتمدت آلية الاختيار العشوائي، في يناير وفبراير، بيع أكثر من مليون تذكرة مقابل أكثر من 500 مليون طلب، وفق فيفا.

وبالمجمل، يتوقع بيع نحو سبعة ملايين تذكرة، أخذاً في الاعتبار سعة الملاعب الستة عشر التي تحتضن المنافسة.

وأثارت مسألة التذاكر جدلاً واسعاً، إذ وجهت اتهامات إلى فيفا بعرض التذاكر بأسعار باهظة، في تجاهل للوعود التي قطعت عند إسناد تنظيم البطولة إلى الدول الثلاث المضيفة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.