971 خيلاً تشارك في 26 سباقاً تجريبياً بمضامير الدولة



دبي (وام)

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل نجاح «السباقات التجريبية» للخيول العربية والمهجنة الأصيلة على مستوى المضامير المختلفة في الدولة، بمشاركة 971 خيلاً في 26 سباقاً.

وكشفت الهيئة في تقرير لها، اليوم، بمناسبة اختتام السباقات التجريبية، عن الارتفاع المتدرج في عدد المشاركين خلال الموسم، وحرص الملاك والمدربين عليها، نظراً لما تمثله من أهمية في تأكيد جاهزية الخيول.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في الهيئة، إن السباق الختامي اليوم للخيول العربية الأصيلة على مضمار ميدان، شهد مشاركة 5 خيول في شوط واحد لمسافة 1000 متر.

وأشار إلى أن نجاح السباقات التجريبية يؤكد حرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات للمحافظة على منظومة التطور، بما يتماشى مع النمو الكبير لهذه الرياضة، منوها إلى حرص الفرق العاملة على مواكبة تطلعات الملاك والمدربين في إرساء النهج الاحترافي لدعم نجاح الفعاليات التنافسية.