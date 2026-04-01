10 أشواط تأهيلية في بطولة دبي الدولية للجواد العربي 2026



دبي (وام)

أعلنت لجنة تنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة، برنامج النسخة الـ23 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي 2026، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، قاعات زعبيل 4 و5، بمشاركة 155 خيلاً تمثل 12 دولة.

وأوضحت اللجنة اليوم أن برنامج البطولة يتكون من 10 أشواط تأهيلية تقام على يومين، يعقبها اليوم الختامي المخصص لأشواط البطولات للخيول المتأهلة.

ويبدأ اليوم الأول بأشواط تمهيدية لفئة الإناث، بمشاركة 63 خيلاً موزعة على 4 أشواط، وفي اليوم الثاني، تنطلق الأشواط التمهيدية لفئة الذكور، بمشاركة 92 خيلاً موزعة على 6 أشواط، مع تقسيم بعض الأشواط إلى فئتين (أ) و(ب)، أما اليوم الختامي فيخصص لأشواط البطولات للخيول المتأهلة من التصفيات التمهيدية.

وأكد قصي عبيد الله المدير العام للبطولة أن تنظيم برنامج البطولة بهذا الشكل يهدف إلى تنظيم احترافي يواكب المكانة العالمية لها، ويضمن أعلى مستويات التنافس بين الخيول المشاركة، ويعزز من مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات المتخصصة في جمال الخيول العربية الأصيلة.