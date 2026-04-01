الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
10 أشواط تأهيلية في بطولة دبي الدولية للجواد العربي 2026

1 ابريل 2026 21:45


دبي (وام)
أعلنت لجنة تنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة، برنامج النسخة الـ23 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي 2026، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، قاعات زعبيل 4 و5، بمشاركة 155 خيلاً تمثل 12 دولة.
وأوضحت اللجنة اليوم أن برنامج البطولة يتكون من 10 أشواط تأهيلية تقام على يومين، يعقبها اليوم الختامي المخصص لأشواط البطولات للخيول المتأهلة.
ويبدأ اليوم الأول بأشواط تمهيدية لفئة الإناث، بمشاركة 63 خيلاً موزعة على 4 أشواط، وفي اليوم الثاني، تنطلق الأشواط التمهيدية لفئة الذكور، بمشاركة 92 خيلاً موزعة على 6 أشواط، مع تقسيم بعض الأشواط إلى فئتين (أ) و(ب)، أما اليوم الختامي فيخصص لأشواط البطولات للخيول المتأهلة من التصفيات التمهيدية.
وأكد قصي عبيد الله المدير العام للبطولة أن تنظيم برنامج البطولة بهذا الشكل يهدف إلى تنظيم احترافي يواكب المكانة العالمية لها، ويضمن أعلى مستويات التنافس بين الخيول المشاركة، ويعزز من مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات المتخصصة في جمال الخيول العربية الأصيلة.

«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
