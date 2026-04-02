إخفاقات الكبار في التأهل إلى المونديال.. إيطاليا على قمة الأبطال!!

معتز الشامي (أبوظبي)

أخفق المنتخب الإيطالي، بطل العالم 4 مرات، في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بعد هزيمته أمام البوسنة والهرسك، لتسجل إيطاليا رقماً سلبياً تاريخياً، فلم يغب أي فائز سابق بالبطولة عن 3 نسخ متتالية من المنافسة، وذلك بعد أن فشل «الآزوري» أيضاً في الوصول إلى مونديالي روسيا في 2018، وقطر 2022.

ومنذ فوزها بكأس العالم للمرة الرابعة في عام 2006، فشلت إيطاليا فشلاً ذريعاً في الحدث الأهم في كرة القدم الدولية، حيث لم تتجاوز دور المجموعات في عامي 2010 و2014. وكانت آخر مباراة إقصائية خاضتها في البطولة نهائي نسخة 2006، والذي توجت به على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وبهذا الفشل الكبيرة للكرة الإيطالية، ينضم منتخب «الآزوري»، إلى نخبة من المنتخبات التي فشلت في التأهل بشكل مفاجئ، حيث فشلت الأرجنتين عام 1970، في بلوغ النهائيات في المكسيك، بعد أن كانت قد وصلت إلى ربع النهائي قبل 4 سنوات.

وفشلت إنجلترا في التأهل لكأس العالم 1974، بعد 8 سنوات فقط من فوزها باللقب للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن، وكانت بحاجة للفوز على بولندا في مباراتها الأخيرة في التصفيات، لكن حارس المرمى يان توماشفسكي كان في قمة تألقه، ليجبر منتخب الأسود الثلاثة على التعادل الذي حرمهم من المشاركة في البطولة التي أقيمت في ألمانيا الغربية.

فيما كان المنتخب الهولندي في سبعينيات القرن الماضي، بقيادة الأسطورة يوهان كرويف، قوة ضاربة في عالم كرة القدم، ووصل إلى نهائي كأس العالم عامي 1974 و1978.

لكن في بطولة 1982 وقع المنتخب الهولندي في مجموعة تصفيات صعبة إلى جانب بلجيكا وفرنسا. وخسر أمام كليهما، إضافة إلى جمهورية أيرلندا، ليفشل في التأهل.

في آخر مرة أقيمت فيها بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية، لم تكن إنجلترا ضمن المشاركين، بعد فشلها في التأهل للبطولة هناك قبل 32 عاماً، وتحت قيادة المدرب آنذاك جراهام تايلور، كانت إنجلترا في نفس المجموعة مع هولندا والنرويج وبولندا وتركيا وسان مارينو، وكان عليهم تجنب الهزيمة أمام هولندا في روتردام لتعزيز فرصهم في التأهل، لكن المنتخب الهولندي فاز بالمباراة بنتيجة 2-0.

يعد المنتخب الهولندي، بلا شك، مثالاً صارخاً على الإخفاق في التأهل لكأس العالم، رغم أن إيطاليا تنافسه بقوة، وفشل المنتخب الهولندي في التأهل للبطولة أعوام 1982 و1986 و2002. ورغم أن تشكيلته في تصفيات كأس العالم 2018 لم تكن بمستوى تشكيلات المنتخبات الهولندية السابقة، إلا أنها كانت تمتلك ما يكفي للتأهل، ولكنها فشلت فيه أيضاً.