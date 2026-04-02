أغلى تشكيلة تغيب عن مونديال 2026.. سوبوسلاي يتصدر

معتز الشامي (أبوظبي)

حددت جميع المنتخبات الـ 48 المشاركة في كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، الضيف المقبل، بعد انتهاء التصفيات، وكانت المفاجأة الأكبر في عدم تأهل إيطاليا للنسخة الثالثة على التوالي، وذلك لأول مرة في تاريخها،. ومع غياب بعض المنتخبات العريقة عن المشاركة في مونديال هذا الصيف، سيغيب العديد من اللاعبين المميزين، وليس من المستغرب أن يهيمن نجوم إيطاليا على التشكيلة الأكثر قيمة الغائبة عن كأس العالم 2026 بـ7 لاعبين.

حيث يعد الإيطالي جيانلويجي دوناروما «45 مليون يورو» الأبرز، حيث ظهر دوناروما لأول مرة مع المنتخب الإيطالي وهو في الـ16 من عمره، وسرعان ما برز كحارس مرمى من طراز فريد، ومع ذلك لن يشارك في أي مباراة بكأس العالم حتى يبلغ الحادية والثلاثين من عمره.

ويبرز كذلك مواطنه قلب الدفاع أليساندرو باستوني « 70 مليون يورو»، حيث كانت بطاقته الحمراء هي ما قلبت مجرى المباراة ضد البوسنة في نهائي الملحق المؤهل لإيطاليا، وحرمته من تمثيل بلاده في كأس العالم.

الإيطالي أيضاً ريكاردو كالافيوري «50 مليون يورو» والذي يلعب لنادي أرسنال لن يكون ضمن النجوم الذين يمكن مشاهدتهم في المونديال هذا الصيف.

المجري دومينيك سوبوسلاي «100 مليون يورو» يغيب مع منتخب بلاده عن المونديال، ومعه الإيطالي فيديريكو ديماركو «50 مليون يورو»، والذي قدم أداءً رائعاً مع ناديه ومنتخب بلاده، لكنه لم يتمكن من مساعدة إيطاليا على تجنب الخروج من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

الكاميروني كارلوس باليبا «55 مليون يورو»، الذي من المتوقع أن ينتقل باليبا إلى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما سيسهل على برايتون والأندية الراغبة في ضمه بعد فشل الكاميرون في التأهل لكأس العالم.

ويغيب كذلك الإيطالي نيكولو باريلا «50 مليون يورو»، وهو مثل دوناروما، لم يشارك في أي مباراة في كأس العالم، وسيكون في الثلاثينيات من عمره عندما يحين موعد ظهوره الأول - إن حدث. الوقت يمر سريعاً بالنسبة للعديد من لاعبي إيطاليا. ستقام بطولة 2030 عندما يبلغ باريلا 34 عاماً.

ولم يكن الإيطالي ساندرو تونالي «80 مليون يورو» محظوظاً، وهو مسجل الهدف الوحيد لإيطاليا في خسارتها بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك، حيث قدم نجم نيوكاسل أداءً جيداً، لكن هذا لن يكون ذا قيمة كبيرة بعد فشل منتخب بلاده في التأهل لكأس العالم مرة أخرى.

ويعد الكاميروني برايان مبويمو «80 مليون يورو» أحد أبرز الغائبين عن كأس العالم. كانت الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في أولى مباريات الملحق الأفريقي خيبة أمل مريرة للكاميرون ومبويمو، ما حرمه من الظهور في المونديال.

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «90 مليون يورو»، كان سيئ الحظ بالغياب عن المونديال وهو أحد أهم المواهب في أوروبا، لكن منتخب بلاده أنهى التصفيات، متأخراً بـ10 نقاط عن تركيا صاحبة المركز الثاني، وبـ13 نقطة عن إسبانيا بطلة أوروبا. بغض النظر عن أداء جورجيا، فإن غياب كفارا يعد خسارة كبيرة، وربما يكون أفضل لاعب لن يشارك في نهائيات كأس العالم 2026.

وما ينطبق على كل هؤلاء النجوم هو نفسه ما ينطبق على النيجيري فيكتور أوسيمين «75 مليون يورو»، لكن ربما يكون روبرت ليفاندوفسكي أشهر المهاجمين الغائبين عن كأس العالم بعد هزيمة بولندا الدرامية في نهائي الملحق المؤهل للكأس أمام السويد، لكن يبقى النجم النيجيري أوسيمين هو الأغلى قيمة.