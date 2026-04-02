دوناروما باكياً: يجب أن ننطلق من هنا لإعادة إيطاليا إلى مكانتها

روما (د ب أ)

عبر جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا، عن حزنه الشديد بعدما فشل في إنقاذ بلاده من الخسارة بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك.

وشارك دوناروما أساسياً أمام مقدونيا الشمالية في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2022، وجلس بديلاً أمام السويد في نهائي الملحق بعام 2017، وسيكون الحارس الإيطالي مطالباً بالانتظار أربع سنوات أخرى على الأقل للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وتقدم منتخب إيطاليا بهدف مويس كين، لكنه خسر أمام البوسنة، ليتبدد حلمه في التأهل لكأس العالم بعدما لم يتمكن حارس مرمى باريس سان جيرمان السابق من مساعدة فريقه خلال ركلات الترجيح. وكتب قائد منتخب إيطاليا عبر حسابه على شبكة إنستجرام بعد ساعات قليلة من الخسارة المريرة "لقد بكيت الليلة الماضية بعد المباراة، بكيت لعدم نجاحي في قيادة إيطاليا للمكانة التي تستحقها". وأضاف دوناروما "بكيت من الحزن، أشعر بحزن عميق مع جميع زملائي في المنتخب الإيطالي، الذي أفتخر بقيادته، وأعلم أن جماهيرنا تشعر بنا أيضاً". وتابع حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي "الكلمات تعجز عن وصف مشاعري، هذا صحيح، لكنني أشعر بشيء عميق، وأريد مشاركته معكم، وبعد خيبة الأمل هذه ، يجب أن نتسم بالشجاعة لنطوي هذه الصفحة، ولتحقيق ذلك يجب أن نتسم بالقوة والإصرار والشغف".

واختتم دوناروما بالقول "يجب إحياء الآمال، فالأمل دافعنا للمضي قدماً، لأن الحياة تكافئ من يبذل قصارى جهده دون تردد، ويجب أن ننطلق من هنا مجدداً لإعادة منتخب إيطاليا للمكانة التي يستحقها". يشار إلى أن منتخب إيطاليا فشل للمرة الثالثة على التوالي للتأهل لكأس العالم، حيث غاب عن نسختي 2018 في روسيا و2022في قطر.