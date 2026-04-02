فلامنجو يطالب بمديونيات ألميريا بعد استثمارات رونالدو

برازيليا (د ب أ)

أصدر نادي فلامنجو البرازيلي بياناً رسمياً انتقد فيه موقف نظيره الإسباني ألميريا، الذي لم يلتزم بسداد مستحقات سابقة عن قيمة صفقة انتقال لاعب الأول، لازارو فينيسيوس إلى صفوف الأخير.

وفي صيف 2022 انتقل لازارو إلى ألميريا في صفقة تقدر بـ 8. 1 مليون يورو، مع احتفاظ النادي البرازيلي بنسبة 30% من إعادة البيع مستقبلاً. وقال فلامنجو في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نادي ألميريا مدين لنادي فلامنجو بما يقرب من 8. 1 مليون يورو منذ 590 يوماً". وأضاف النادي البرازيلي: "في فبراير استحوذ اللاعب كريستيانو رونالدو على 25% من أسهم النادي الإسباني".

كان رونالدو، الذي يلعب حالياً في النصر السعودي، بدأ في الاستثمار على مستوى امتلاك حصة في الأندية الرياضية، حيث كانت البداية بحصوله على نسبة في نادي ألميريا، وهو ما دفع النادي البرازيلي لتجديد مطالبته بالحصول على مستحقاته، لاسيما بعد الانتعاشة المالية التي من المفترض أن يكون قد عرفها النادي الإسباني على مدار الشهر الماضي.

وقال النادي أيضاً في بيانه: " يعلن نادي فلامنجو لكرة القدم رفضه القاطع لتصرفات نادي ألميريا الإسباني، نتيجة لخرقه الالتزام التعاقدي المبرم في صفقة انتقال اللاعب لازارو، التي تمت في أغسطس 2022.

بعد 590 يوماً من التخلف عن السداد، تراكمت على النادي ديون تقدر بأكثر من8. 1 مليون يورو، في تجاهل صارخ للالتزامات الموقعة والقواعد التي تنظم العلاقات في كرة القدم الدولية". وأضاف البيان: " الأمر واضح لا لبس فيه: هناك التزام تعاقدي صريح يحمل النادي الإسباني مسؤولية سداد أو استرداد الضرائب المستحقة في إسبانيا. مع ذلك، حتى بعد إجبار فلامنجو على تحمل هذه المبالغ، التي تجاوزت 5. 1 مليون يورو، وبعد قرار رسمي من الفيفا يعترف بحقه الكامل في استردادها، اختار ألميريا عدم الوفاء بالتزاماته، وقد تجاوز الدين، بعد 590 يوماً من عدم السداد، 000. 800. 1 يورو".