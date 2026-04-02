شباب الأهلي والجزيرة.. قمة التفاصيل الدقيقة

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار إلى قمة الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين مساء الغد، حيث يستقبل شباب الأهلي نظيره الجزيرة في مواجهة تحمل كل عناوين الإثارة، بين فريق يقاتل على الصدارة، وآخر يعيش أفضل فتراته الفنية هذا الموسم.

ويدخل شباب الأهلي، الوصيف بفارق نقطة واحدة فقط عن العين، اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز"، في سباق بات محسوباً بالنقطة والتفصيلة، حيث تعني الخسارة الابتعاد عن اللقب، خاصة وأن الفريق غادر كأس رئيس الدولة بعد سقوطه أمام الجزيرة ذاته قبل أيام قليلة، ما يضيف بُعداً نفسياً خاصاً للمواجهة، التي تغلفها رغبة رد الاعتبار، والثأر على إضاعة فرصة بلوغ نهائي البطولة الأغلى.

وفي المقابل، يصل الجزيرة إلى دبي وهو في قمة الزخم، بعدما حقق الفوز في آخر 5 مباريات بدوري أدنوك، وهي أفضل سلسلة للفريق منذ نوفمبر وديسمبر 2020، والتي كان أحد انتصاراتها حينها أمام شباب الأهلي، حيث يبدو الفريق أكثر تنظيماً، وأكثر قدرة على إدارة المباريات، خاصة أنه الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يفقد أي نقطة بعد تقدمه في النتيجة هذا الموسم، في دلالة واضحة على صلابته الذهنية وتطوره التكتيكي.

ورغم هذا التحول، فإن لغة التاريخ لا تزال تميل لصالح شباب الأهلي، فخلال 33 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين، يتفوق "الفرسان" بـ17 انتصاراً مقابل 10 انتصارات للجزيرة، فيما حسم التعادل 6 مواجهات. هذا التفوق لا يتوقف عند عدد الانتصارات، بل يمتد إلى الهيمنة الهجومية، حيث يُعد شباب الأهلي أكثر فريق سجل في شباك الجزيرة بـ61 هدفاً، وهو أيضاً أكثر من هز شباكه في تاريخ الدوري.

ولم يكتفِ شباب الأهلي بذلك، بل فرض سيطرة واضحة في السنوات الأخيرة، إذ لم يخسر في آخر 7 مواجهات أمام الجزيرة بدوري أدنوك (فاز 6 وتعادل مرة واحدة)، بل ونجح في الفوز في آخر 4 مواجهات متتالية، ما يعكس تفوقاً حديثاً يعزز من ثقته قبل هذه القمة.

وفي المقابل، ورغم أن الجزيرة سجل 58 هدفاً في شباك شباب الأهلي عبر تاريخ مواجهاتهما، فإن الأرقام الفردية تحمل دلالات لافتة، أبرزها أن علي مبخوت يتصدر قائمة هدافي هذه المواجهات برصيد 13 هدفاً.

كما تكشف الأرقام عن جانب تكتيكي مهم، إذ سجل شباب الأهلي آخر 20 هدفاً له أمام الجزيرة من داخل منطقة الجزاء، في مؤشر واضح على اعتماده على الاختراق واللعب المباشر داخل العمق، بينما يعود آخر هدف من خارج المنطقة إلى نوفمبر 2020 عبر أحمد خليل، أما على مستوى حراسة المرمى، فيُعد علي خصيف أكثر حارس استقبل أهدافاً في مسيرته بالدوري أمام شباب الأهلي، حيث اهتزت شباكه 54 مرة، وهو رقم يعكس حجم المعاناة التاريخية أمام هذا الخصم تحديداً.

وزمنياً، تبدو المؤشرات متباينة، فشباب الأهلي لم يخسر في آخر 6 مباريات خلال شهر أبريل (فاز 4 وتعادل مرتين)، بينما لم يحقق الجزيرة الفوز في آخر 7 مباريات خاضها في هذا الشهر (تعادل 4 وخسر 3)، وهو ما يمنح أصحاب الأرض أفضلية زمنية إضافية.

وبين تفوق تاريخي واضح لشباب الأهلي، وانتفاضة حالية قوية للجزيرة، تقف القمة على حافة الاحتمالات. مباراة لا تُحسم بالأسماء فقط، بل بالتفاصيل الصغيرة، حيث يلتقي منطق الأرقام مع واقع الميدان، وفي سباق لا يقبل الهدايا، قد تكون هذه المواجهة هي نقطة التحول، إما نحو اللقب، أو خارجه.