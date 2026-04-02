دبا يحسم مصير «المونديالي مهند» من المشاركة أمام الظفرة

فيصل النقبي (دبا)

قدمت إدارة نادي دبا التهنئة إلى مهاجم الفريق والمنتخب العراقي مهند علي، وذلك بمناسبة تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم عبر الملحق العالمي، في إنجاز يعكس قيمة اللاعب وإسهاماته الكبيرة مع منتخب "أسود الرافدين".

وأعربت إدارة النادي عن فخرها بما قدمه مهند علي خلال مشواره الدولي، مؤكدة أن هذا التأهل يمثل دافعاً معنوياً إضافياً له لمواصلة التألق سواء مع منتخب بلاده أو مع فريق دبا في منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

من جهة أخرى، تبقى مشاركة اللاعب في اللقاء المقبل أمام الظفرة والمحدد له الأحد ضمن الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين، مرهونة بجاهزيته الفنية والبدنية، حيث يترقب الجهاز الفني وصوله والاطمئنان على جاهزيته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الدفع به في المباراة، في ظل أهمية المواجهة للفريق في مشواره بالدوري.

ويُعد مهند علي من الركائز الهجومية المهمة في صفوف دبا، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، إلى جانب صناعته هدفاً واحداً، ما يعكس حضوره المؤثر في الخط الأمامي للفريق.